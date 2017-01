Detenido en Basauri por tratar de obtener fotos íntimas de adolescentes a cambio de dinero

La Ertzaintza detuvo a un hombre, de 43 años, acusado de intentar obtener fotografías de contenido sexual de varias menores de edad mediante una aplicación de chat para teléfonos móviles. El acusado solicitó a una adolescente fotografías íntimas, tanto suyas como de una amiga, a cambio de dinero.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la joven con la que presuntamente el acusado había contactado. Las investigaciones practicadas por la Ertzaintza permitieron identificar al acusado, que fue arrestado en la tarde del miércoles en Basauri por un presunto delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Consejos de la Ertzaintza

Especialistas en delitos informáticos de la Ertzaintza imparten, desde hace más de seis años, charlas en colegios vascos para mostrar a sus alumnos cómo evitar ser víctimas de delitos a través de sus teléfonos móviles, de internet y de las redes sociales y cómo actuar en este caso. El engaño, coacción y acoso a menores, conocido como 'grooming', es uno de los mayores riesgos que puede encontrar un menor en las redes sociales.

Para evitar ser víctimas de esta clase de delitos, la Ertzaintza propone una serie de normas básicas de seguridad: precaución a la hora de relacionarse con desconocidos en las redes sociales, así como de grabar o difundir imágenes íntimas o de contenido sexual. También se recomienda no facilitar la contraseña a nadie, por muy amigo que creamos que sea, y no introducirlas en páginas web que no tengan que ver con el servicio original.

También la Policía vasca aconseja evitar guardar o intercambiar fotografías comprometidas, incluso con las parejas o amistades más íntimas, ya que las relaciones se pueden romper. Asimismo, pide que se esté atentos ante posibles cambios de comportamiento en la red de personas cercanas, dado que siempre existe la posibilidad de que le hayan invadido la cuenta.

En el caso de menores, la recomendación a los padres y madres es que supervisen las comunicaciones de sus hijos e hijas a través de esas redes y alerten a la Ertzaintza en caso de que haya sospechas de delito como ha sucedido en el caso del detenido en Basauri.