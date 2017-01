Los trabajadores de Bridgestone repueblan con sus hijos el Ibaizabal

El río Ibaizabal a su paso por Basauri se ha vuelto seguro. Aunque mantiene su bravura en los momentos de lluvia, sobre todo cuando son torrenciales, la actuación llevada a cabo por la Agencia Vasca del Agua (URA) durante los últimos años para duplicar su capacidad ha dado resultados y no se desborda. Los vecinos del municipio no tienen que mirar con temor al cielo cada vez que las previsiones son adversas, pese a que el río, al igual que el Nervión, siga dejando estampas espectaculares. Ahora falta adornar algunos puntos del cauce en los que las excavadoras metieron mano para que recupere una imagen más acorde con la de un río, con la que tenía antes de que el desarrollo industrial le ganara terreno. Para ello, se tienen que plantar especies que recuperen los ecosistemas de ribera pero que a su vez sean adecuadas a la zona y no obstaculicen el tránsito del agua.

Con el asesoramiento de la Agencia Vasca del Agua, un grupo de trabajadores de la fábrica Bridgestone ha puesto a su primer granito de arena para que el río recupere su imagen a su paso por la factoría. Una treintena de empleados acompañados de sus hijos y de técnicos de URA han repoblado un tramo del cauce con seis especies de árboles y arbustos de vegetación autóctona que suele crecer en las riberas.

Desde las once y media de la mañana cuando, ataviados con ropa y calzado adecuado, han cambiado la fabricación de neumáticos por tareas más forestales y han plantado alisos, fresnos, sauces, mimbreras púrpuras, cornejos y arraclanes. La jornada ha tenido una doble vertiente, porque, además de ser beneficiosa para el medio ambiente, permitirá a los asistentes obtener conocimientos sobre las distintas especies que habitan en el entorno.