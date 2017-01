Usansolo Herria y PNV chocan por los límites municipales y por la consulta

Ayer a última hora de la tarde se celebraba la segunda reunión de la comisión paritaria que define los pasos a seguir de cara a una eventual segregación de Usansolo de Galdakao. En esta cita se volvieron a poner encima de la mesa las discrepancias entre PNV y Usansolo Herria sobre la delimitación de este barrio.

Los dos puntos de vista no se pudieron poner de acuerdo tampoco ayer. Desde UH creen que es necesario encargar un estudio externo que decida la delimitación del hasta la fecha barrio de Galdakao, «ya que ya existe un informe realizado por una consultora en 1991 donde aparece delimitado y hasta amojonado el pueblo con Zeberio, Zaratamo, Bedia y Galdakao». Además, piden a la Diputación ayuda para elaborar el análisis y añaden además «que la propuesta de consultar a todos los barrios sobre la desanexión no tiene ningún sentido y solo busca la fragmentación de Usansolo».

Añaden que «siempre hemos estado a favor de preguntar a la gente, de hecho ya conseguimos hacer una consulta a todos los vecinos hace tres años a pesar de todos los impedimentos que nos puso el Partido Nacionalista Vasco, pero preferimos que se consulte a todos los usansolotarras».

Los jeltzales, por su parte, opinan que esos estudios de los años noventa no tuvieron el visto bueno de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento. En su caso, abogan «por hacer una consulta previa a todas las zonas y barrios de Usansolo como punto de partida» para que, en caso de que un área concreta no quiera seguir adelante con el proceso, quede fuera. Creemos que no hay nada más democrático y real que eso». Critican además que UH «debería luchar por su propuesta, en vez de intentar tumbar las de los demás». Las dos formaciones políticas que forman parte de la comisión han quedado en reunirse dentro de quince días para poder llegar a un acuerdo sobre estas y otras cuestiones antes de llevar su propuesta a pleno.