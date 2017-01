Un estudio alerta sobre la falta de relevo en los colectivos de mujeres de Etxebarri

El urbanismo con amplias calles y edificios nuevos que ha conformado la imagen actual de Etxebarri entra bien por el ojo; resulta un municipio atractivo para residir. Sin embargo, algunos de estos inmuebles con amplios soportales «no son nada seguros» por la noche para las mujeres, según se desprende de un diagnóstico municipal de igualdad. Estas estructuras no son, en todo caso, el único punto negro a destacar. La parte trasera de la parroquia, lugar de encuentro de los más jóvenes, y el propio edificio Talka, el gaztegune de la avenida de San Esteban, son otros de los lugares en los que se debe invertir en farolas al no estar «debidamente iluminados», aseguran las técnicas de la Fundación Ede, encargadas de elaborar el informe. Mejorar los espacios para que las mujeres se sientan seguras a cualquier hora del día es elemental para avanzar hacia la igualdad, aunque la institución local se enfrenta junto a los vecinos a otros muros no menos importantes que superar.

Y es que, según explican en el documento, «existe una creencia bastante extendida en la sociedad de que todo el trabajo en materia de igualdad está realizado y no hay necesidad de trabajar más en ello», una percepción que también está interiorizada en algunas mujeres. «No ven las necesidades que aún tienen como colectivo y la necesidad de trabajar en este sentido», apuntan. Esa sensación repercute en que no se participe en la «misma medida» en los actos que se organizan en temas de igualdad que en los impulsados desde otras áreas. Además, siempre acuden las mismas mujeres, y lo más preocupante, sentencian, es que «no hay relevo generacional, porque las etxebarritarras de menos de 50 años» no asisten a este tipo de actividades.

El diagnóstico, sufragado por Emakunde en base a una subvención que solicitó el Consistorio a principios de 2016, permitirá trabajar y elaborar en un futuro un plan, puesto que el Ayuntamiento carece de esta herramienta. Y tendrá una ardua labor. No basta con realizar actividades con motivo de los días internacionales, las redactoras del documento recomiendan realizar un trabajo a lo de largo del año y que además sea en las «familias, escuelas y con los diferentes agentes sociales» donde se fijen los cimientos para una sociedad más equitativa.

Referentes deportivos

También se recomienda dar un empujón a la concienciación y que se trabaje el ámbito de las fiestas para que no se conviertan en un «punto negro». Aunque no todos los resultados del estudio son negativos. El diagnóstico recuerda que hay referentes femeninos importantes en el mundo del deporte como es, por ejemplo, el caso del club de balonmano femenino, que ayudan a que la mujer tenga un peso significativo y se vea con normalidad. Y también se valoran otros aspectos como el trabajo realizado en los colegios y la visión que puede aportar la asociación de mujeres Iñurtxi.