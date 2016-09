El Gobierno central pide prohibir la consulta popular urbanística de Basauri

A falta de diez días para que el Ayuntamiento pregunte a sus vecinos sobre el futuro urbanístico de Basauri, en la que será la primera consulta popular de la historia del municipio, se desconoce si finalmente se celebrará. La votación podría quedar en suspenso tras la impugnación de la Abogacía del Estado. El servicio jurídico dependiente del Ministerio de Justicia ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao la suspensión de «forma cautelar de la consulta», convocada para el 25 de septiembre, coincidiendo con las elecciones autonómicas. Y lo requiere por invadir las «competencias del Estado». De paso, el abogado dependiente del Gobierno central solicita que se anule el acuerdo plenario del pasado mes de julio, cuandoPNV y EH Bildu sacaron adelante la propuesta de referendo popular.

El DATO 2009 fue el año en que se empezó a trabajar en el diseño de la regeneración de Basauri, que en estetiempo ha sufrido numerosas modificaciones.

Sin embargo, la impugnación no supone de facto la suspensión del referéndum. Será la magistrada encargada de juzgar el recurso la que decidirá en los próximos días sí se celebra o no. De momento, el Ayuntamiento manifestó ayer su intención de no quedarse de brazos cruzados y anunció que hoy mismo –tiene tres días para hacerlo– presentará sus alegaciones.

En opinión del alcalde, Andoni Busquet, el recurso no está bien argumentado por lo que cabe la posibilidad de que no sea aceptado. La solicitud interpreta que la consulta invade «competencias estatales», pero obvia la legislación «autonómica vigente», a juicio del edil. «La consulta sobre el proyecto de regeneración está regulada por el artículo 82 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, ley en vigor que no ha sido recurrida por el Estado y que ni siquiera es citada en la solicitud de suspensión de la consulta. Consideramos que está, por tanto, plenamente amparada por el marco normativo vigente y no colisiona con competencias estatales», remarcó ayer Busquet.

El Gobierno local decidió, ante el clamor popular hacia la votación y viendo que los plazos eran ajustados si quería aprovechar los recursos de las elecciones autonómicas –el permiso podría demorarse de tener que dar vía libre el Consejo de Ministros–, preguntar a los basauritarras a través de la posibilidad que abre la ley vasca, que en su artículo 82 permite convocar una consulta popular no vinculante. Si bien, el gobierno local se ha comprometido a tener en cuenta los resultados.

Informe de Fomento

Desde el Ejecutivo local, Busquet censuró el recurso. «Obedece a criterios claramente políticos, no jurídicos, y supone un ataque directo a la autonomía y la capacidad de decisión y acción del Ayuntamiento y de los propios basauritarras», asegura Y aunque confirmó que acatará lo que dicte la «Ley», abrió la posibilidad a buscar, en el caso de que se prohíba la consulta, «otras vías» para que los basauritarras puedan opinar.

El mandatario jeltzale criticó que se pongan «piedras en el camino» y vinculó el recurso al informe negativo sobre el Plan Especial de Regeneración Urbana, que esta misma semana ha remitido el Ministerio de Fomento al Ayuntamiento y en el que recuerda que cualquier actuación necesita de la autorización previa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif y de la desafección de la playa de vías. Dicho documento impediría en la práctica ejecutarel plan, por lo menos en la antigua zona de descanso de trenes, aunque el equipo de gobierno municipal podrá aprobarlo en pleno. «Confiando en una respuesta favorable de la magistrada, emplazo a los basauritarras a que participen y se expresen libremente en la consulta, como forma de apremiar a Fomento y Adif para que desafecten de una vez por todas la playa de vías», concluyó el alcalde.