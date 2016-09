El Consistorio de Basauri quiere limitar a 205 viviendas las 1.300 previstas en La Basconia

Construir 205 viviendas y destinar más de 90.000 metros cuadrados a un uso terciario, levantar 147 pisos y dotar de casi 50.000 metros cuadrados de suelo industrial al municipio o reducir la edificación de pisos a apenas 12 inmuebles y ampliar el uso empresarial hasta los 67.000 metros cuadrados son las tres posibilidades que maneja el Ayuntamiento de Basauri en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana para los terrenos de la antigua fábrica de La Basconia. La Sociedad Estatal del Suelo, SEPES, adquirió sin embargo el solar en 2009 para edificar 1.300 pisos protegidos tras el compromiso de la institución local –entonces gobernada por el PSE– de recalificar los terrenos para hacerlos urbanizables. La paralización de este punto desde entonces es el principal argumento esgrimido por la entidad dependiente del Ministerio de Fomento para que el plan siga paralizado, según explicaron desde el PP.

A juicio del Gobierno central, la administración basauritarra no ha promovido en este tiempo «acción alguna encaminada a dar cumplimiento a sus compromisos», entre ellos la calificación como «suelo urbano no consolidado de uso residencial para vivienda protegida». SEPES se lo recordó el pasado agosto a los responsables municipales. Lo hizo a raíz del envío al Ministerio de Fomento de una moción a propuesta de la asociación de vecinos de Larrazabal en la que se pedía una reunión para avanzar en el proyecto. Y lo ha vuelto a mencionar en la alegación al avance del nuevo PGOU.

Ademas, según se recoge en el documento presentado, la inversión para hacerse con el solar, 16 millones que incluyen las obras de derribo y limpieza de terrenos se realizó «bajo la premisa de la optimización de recursos públicos, contemplando la recuperación con la posibilidad de ejecutar hasta 1.300 viviendas» y bajo criterios de «viabilidad». En este sentido, los responsables estatales reprocha al Ayuntamiento que sus propuestas de reducción de inmuebles pueden suponer «graves perjuicios económicos» y le recuerda que existe un «convenio».

«No es el momento»

En ese sentido el portavoz popular en Basauri, Gabriel Rodrigo, recriminó ayer al alcalde por acusar de inacción a Fomento ya que, «hasta que los vecinos no le instaron a reunirse con SEPES, Andoni Busquet no promovió ninguna acción; en cinco años no se ha interesado por el tema».

El Ejecutivo local, sin embargo, insistió en que es la entidad estatal la que evitó reunirse este tiempo. Y sus portavoces volvieron a pedir actuar de «forma consensuada, pero atendiendo a las necesidades del pueblo» porque, a su juicio, «no es el momento de hacer 1.300 viviendas, es inviable social y económicamente».