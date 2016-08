Oleada de robos en viviendas en Basauri mediante la técnica del testigo de plástico

No sé si la poli está detras de estos delincuentes, pero suponiendo que los pillen, el juez de turno no tardará más de un minuto en dejarlos en libertad, ante la rabia e impotencia de los vecinos asaltados.

Sin embargo, si te pasas con la velocidad en una carretera, prepárate a pasar largos años en la cárcel.

No digo que no haya que hacer nada ante los infractores por exceso de velocidad, por ejemplo, pero la forma de aplicar justicia en este país es totalmente desacompasada.