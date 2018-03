Mujer, madre y 47 años, perfil del vizcaíno con más riesgo de pobreza y exclusión REUTERS Un estudio de la Universidad de Deusto sobre la vulnerabilidad social a partir de datos de la Cruz Roja revela los problemas para llegar a fin de mes de más de 7.000 ciudadanos JOSÉ DOMÍNGUEZ Viernes, 16 marzo 2018, 12:44

El instituto Deusto de Drogodependencias, con el respaldo de la Diputación, ha elaborado el II Informe de Vulnerabilidad Social en Bizkaia a partir de los datos de las personas atendidas por la Cruz Roja en 2015 y los resultados son reveladores: a pesar de que se atisben indicios de recuperación económica, la precariedad, la pobreza y el riesgo de exclusión social han aumentado en la provincia. Y son las mujeres las que peor lo están pasando, aunque al mismo tiempo las que más están luchando por salir de esta situación... Ellas y, normalmente, sus hijos.

El estudio se ha realizado a partir de las 7.142 personas adultas que solicitaron o recibieron atención en el área de intervención social de la organización de voluntariado. Y el 55,8% son féminas. Su perfil refleja que tiene una media de 47 años, la mitad es autóctona y entre las extranjeras predominan las procedentes del Magreb y América Latina. El 52,4% tiene al menos estudios secundarios.

Manuel González de Audikana, director del trabajo, ha destacado que la característica principal entre la mayoría de estas mujeres es que suelen tener hijos a su cargo. Y que en muchas ocasiones tienen trabajos tan precarios que no les permiten llegar económicamente a fin de mes. De hecho, dos de cada tres que solicitan la ayuda de la Cruz Roja alegan falta de recursos y, la mitad, problemas de pobreza energética.

Con todo, el estudio revela otra realidad: hay una relación entre el sexo y el riesgo de exclusión evaluado. Las féminas están más presentes en los primeros niveles, pero el hombre representa una «mayoría contundente» en las dos categorías de vulnerabilidad más elevadas y entre los colectivos con más posibilidades de exclusión: las personas 'sin hogar' y 'sin ingresos'. «Las mujeres mantienen mejor sus relaciones sociales y encuentran más palancas para obtener ingresos aunque sea con trabajos mal remunerados, mientras que el varón tiende más a verse sin opciones y en los casos más graves sus dificultades se suman a problemas mentales o de drogadicción», ha remarcado González de Audikana.

Para la diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, «la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad y el sufrimiento de muchas personas es un problema de esas que lo padecen, pero también del conjunto de la sociedad. Estos estudios nos ayudan a perfilar y mejorar nuestras políticas e inversiones en favor de la inclusión». El presidente de Cruz Roja Bizkaia, Javier Zárraga, ha destacado por su parte la importancia de estos análisis para tener un conocimiento «profundo y científico de la realidad social que nos permitan dar respuesta a las necesidades de estos colectivos más vulnerables».

Teresa Laespada ha lamentado que, a pesar de la recuperación económica, los datos del informe revelen un agravamiento de la situación de las familias más vulnerables. «El perfil de las personas atendidas nos permite saber quiénes están en esa situación y como vamos a intervenir con ellas. Hay muchas que utilizan los recursos de Cruz Roja a pesar de estar cobrando un salario, de estar en el mercado laboral», ha remarcado. Una realidad que, a su juicio, obliga a la institución a plantearse una «reflexión de que está pasando para que personas empleadas no pueden vivir de manera autónoma y necesiten de los recursos y de la aportación social». Y su conclusión es clara y rotunda: «Hay cotizaciones bajas, salarios bajos y que la recuperación económica a Bizkaia no va a llegar mientras no recuperemos el empleo y a personas en bienestar».