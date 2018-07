«La muerte de mi hermano Enaitz en un atropello me rompió la vida» Garazi Iriondo, a la derecha, e Ireide Aranburu, entregan un marcapáginas a un conductor en una gasolinera de Leioa. / Manu Cecilio Garazi Iriondo y otros voluntarios de Stop Accidentes ofrecen consejos a los conductores en una gasolinera de Leioa en plena 'operación salida' AINHOA DE LAS HERAS Domingo, 1 julio 2018, 16:52

«La muerte de mi hermano me pilló en plena adolescencia, con 16 años. A partir de entonces, vi el mundo con otros ojos al comprobar cómo funciona la sociedad, la justicia... Se te cae el mundo encima». Garazi Iriondo se ha convertido en una activista contra la violencia vial. La dramática pérdida de su hermano, Enaitz, a los 17 años, arrollado por un conductor cuando regresaba en bicicleta al camping de Haro en el que veraneaba su familia en 2004, «me rompió la vida», confiesa. «Íbamos a empezar juntos ese curso en el mismo instituto y tuve que ir sola», recuerda. Todos sus planes de futuro se truncaron. Lo peor fue «ver el dolor de mis aitas, no se lo deseo a nadie». Sus padres, Rosa Trinidad y Antonio, canalizaron su sufrimiento compartiendo su experiencia con otras víctimas en la asociación Stop Accidentes. Y ahora Garazi también se vuelca en «concienciar», para que «lo que nos pasó no vuelva a ocurrir».

Su caso representa el paradigma de la «injusticia y la mala gestión». Una jueza dictó un sobreseimiento parcial cuando Rosa y Antonio aún intentaban asimilar que ya no tenían con ellos a su hijo y luego fue imposible reabrir la instrucción por la vía penal. «Al conductor no se le hizo prueba de alcoholemia, el atestado de la Guardia Civil tenía defectos...». Un cúmulo de fallos que provocó que el responsable de la muerte de Enaitz no sólo quedara impune, sino que tuviera la desfachatez de reclamar 20.000 euros por los daños que el cuerpo del adolescente había causado a su 'Audi'.

LOS DATOS 5 Entre julio y agosto de 2017, sólo en dos meses, se registraron cinco muertos en las carreteras del País Vasco y 48 heridos graves. 400 accidentes se contabilizaron en ese mismo período estival.

'Ve, vuelve y vive'

Garazi, junto con Ireide Aranburu, trabajadora de la asociación, y un voluntario, José Ramón Larrucea, se apostaron ayer, con sus chalecos de alta visibilidad, en plena 'operación salida' de las vacaciones de verano, en la gasolinera de La Avanzada, sentido Bilbao, para entregar a conductores un marcapáginas en euskera o castellano con 10 consejos «para que no haya más desgracias» y el lema 'Ve, vuelve y vive'. «La carretera es de todos, seamos responsables». Pese a las prisas con que todo el mundo llega a echar gasolina, la mayoría de los automovilistas agradecieron el gesto. Como Dori. «Sé lo que significa perder a un ser querido en la carretera. Hace 16 años, mi primo, que entonces tenía 23, se nos fue en un accidente. Fue por falta de descanso, trabajó de noche y tenía ganas de llegar a casa. Así que lo tengo muy presente. Tardaré en llegar, pero siempre paro, estiro las piernas, tomo aire...». «Hay gente que cree que el viaje no forma parte de las vacaciones, hay que disfrutarlo también», anima Garazi. José Ramón, ya jubilado, trabajaba como transportista cuando sufrió un siniestro. «Eran las ocho de la mañana, y estaba delante de la papelera de Iurreta. Uno salió de la caravana y se me empotró bajo el camión».

En la mente de todos estaba la reciente muerte de una pareja de ciclistas guipuzcoanos en León arrollados por un conductor ebrio, que hirió también al hijo del matrimonio de 12 años. «Los que manejan en esas condiciones no lo padecen, lo sufre el otro y eso es injusto. El volante y el alcohol son incompatibles». Además, «las condenas son de chiste, está más castigada la piratería que matar a alguien en la carretera», prote