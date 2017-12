Muere 'Abu', el perro con ruedas de Basauri 01:28 Abu con las ruedas que le ayudaban a caminar. / CIRILO LÓPEZ El can, al que dispararon y arrojaron a un río, logró salir adelante gracias a una familia de la localidad vizcaína BEATRIZ GARNÁNDEZ Martes, 5 diciembre 2017, 19:47

'Abu' estuvo a punto de perder la vida con 8 años cuando recibió un disparo y fue lanzado a un río. Por suerte, el perro logró salir y alcanzar una gasolinera del municipio burgalés de Bercedo. El animal llegó en mal estado, con garrapatas y muchas heridas. En el surtidor se lo entregaron al hijo de Cirilo López, un basaurritarra que fue la salvación del can y que se puso manos a la obra para salvarle la vida. 'Abu' casi no podía caminar y tenía miedo de todo.

Tras varias pruebas y cinco operaciones, se determinó que el can tenía atrofiada la pata izquierda y que sería imposible que recuperase la movilidad. En un principio, Cirilo, el dueño, sacaba al animal a la calle en brazos o con arnés hasta que descubrieron un invento que le facilitó la vida al can. Un hijo de López encontró ruedas delanteras en EEUU, ya que en España no se fabricaban, y las pidió. Gracias a ese aparato, 'Abu' pudo volver a caminar y desarrolló agilidad en las patas traseras.

«La vida del perrito ha sido muy difícil después de todo lo que sufrió», cuenta su dueño, Cirilo López. El animal, tras quedar inválido, necesitaba ayuda para todo. «Lo sacaba todos los días a las 6 de la mañana con las ruedas y cuando recuperaba la fuerza, volvíamos a pasear por el parque. Ha sido un perro muy dependiente», relata emocionado su dueño, que ha dedicado todo su tiempo al animal.

Durante seis años, 'Abu' ha disfrutado de una segunda vida después de aparecer moribundo en una gasolinera. «Había una gran complicidad entre nosotros, era un perro al que solo le faltaba hablar», dice López sin poder reprimir las lágrimas por la pérdida de su mascota.

El animal arrastraba una bronquitis crónica desde hacía tres años que estaba siendo tratada con ventolín. Finalmente, no han podido hacer nada por él y la traquea se le ha cerrado. «Es una pérdida tremenda, es como si le hubiera pasado a un hijo», reconoce López, que no pensaba que la muerte de 'Abu' les fuese a afectar tanto.

Un ejemplo de superación

Las redes sociales se han volcado con mensajes de apoyo a su dueño y muchos recordaban al «perrito con ruedas» que paseaba por Basauri. «Era un ejemplo de superación. Cuando le contaba a la gente por todo lo que había pasado 'Abu' se sorprendían», recuerda López, que es un gran defensor de los animales y que considera necesario concienciar a todo el mundo de la responsabilidad de tener una mascota.

El propio Cirilo López ha anunciado la noticia en Facebook. «Hoy es uno de esos días tristes para mí ya que Abu ha muerto, ya no volveremos a ver más por las calles de Basauri al perrito con ruedas. Muchas gracias a todos los Basauritarras y personas de fuera del pueblo por el cariño que le habéis demostrado todos estos años, que nos espere en el cielo y cuando nos reunamos con el seguro que se pondrá muy contento. Eskerrik Asko de parte de él»