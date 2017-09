'No seas monigote, para ti no hay repuesto', lema de la nueva campaña de seguridad vial de Euskadi 01:02 Acto para prevenir accidentes de tráfico celebrado en Durango. / MAIKA SALGUERO Está dirigida a jóvenes no universitarios y se ha presentado hoy a 600 alumnos de Durango MARÍA JOSÉ CARRERO Viernes, 22 septiembre 2017, 13:52

Euskadi cuenta desde hoy con una nueva campaña de seguridad vial, específicamente dirigida a jóvenes de los centros educativos no universitarios. La iniciativa se ha presentado hoy a 600 alumnos de Durango y resulta totalmente novedosa en su planteamiento porque mezcla la proyección de un vídeo con las intervenciones de un policía municipal, un ertzaina y víctimas o familiares de accidentes de tráfico.

'Don't be dummy ('no seas monigote'), para ti no hay repuesto' es el lema de este evento itinerante que recorrerá los municipios vascos para presentar a los jóvenes con toda su crudeza las consecuencias de los accidentes de tráfico.

Al acto de presentación de la campaña han acudido el lehendakari Urkullu, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y la directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, así como la alcaldesa de la localidad, Aitziber Irigoras. Durante más de una hora, 'Dummy', un personaje avatar 3D interactivo se encarga de ir presentando diferentes accidentes e introduce a los personajes que intervienen tras un siniestro: policías, bomberos, médicos, rehabilitadores, entre otros.

Al finalizar el acto, el lehendakari se ha dirigido a los 600 alumnos asistentes y les ha pedido que sean prudentes porque «no sóis reemplazables, no tenéis repuesto». En 2016, un total de 2.837 jóvenes, de entre 14 y 24 años, se vieron implicados en accidentes de tráfico con un resultado de 6 muertes y decenas de heridos. Las conductas de riesgo asociadas a este sector de población son conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol.