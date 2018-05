Un millar de invitados en la fiesta en Bilbao de los mejores restaurantes del mundo Los chefs de los 50 mejores restaurantes del mundo, en la gala de 2017, en Melbourne; en primera fila, Elena Arzak y Andoni Luis Aduriz. / E. C. La gala del Euskalduna, prevista para el 19 de junio, pondrá el broche a toda una semana de actos en la que Bizkaia aprovechará para poner en valor sus iconos JULIÁN MÉNDEZ Jueves, 10 mayo 2018, 00:22

Bizkaia se prepara ya para dictar al mundo el nombre del mejor restaurante del planeta. Será el próximo 19 de junio, martes, en la gala que se celebrará en el Palacio Euskalduna entre las seis y las once y media de la noche y a la que asistirán un millar de invitados. El portavoz de la lista The World's 50 Best Restaurants irá desgranando los nombres de locales y chefs y concluirá con el primero, con el sustituto del neoyorquino Eleven Madison Park (del cocinero suizo Daniel Humm y del inversor William Guidara). Minutos antes conoceremos el puesto que la lista otorga al Etxebarri de Víctor Arguinzóniz (6º del mundo en la actualidad), a los hermanos Roca (terceros) o al Mugaritz de Aduriz (noveno).

Ese acto será la guinda que coronará toda una semana en la que Bizkaia y el País Vasco estarán en primera línea de la actualidad gastronómica mundial, con Bilbao convertida en el ojo de ese huracán. Además del Palacio Euskalduna, Bizkaia aprovechará el encuentro para visibilizar varios de sus grandes escenarios, sus iconos. Hablamos del Guggenheim, de San Mamés y el Athletic, del Casco Viejo con sus txokos y sus rutas de pintxos, del txakoli y la costa cantábrica con sus arrantzales. Se espera que el millar de cocineros, prescriptores, patrocinadores y máximos responsables (chairmans) de The World's 50 Best Restaurants lleguen a Bilbao a partir del jueves día 14. En la mañana del viernes, una parte de los asistentes participará en una jornada sobre gastronomía sostenible en el Euskalduna, mientras que los medios de comunicación recorrerán diversas rutas por Bizkaia (txakoli, valles, poblaciones costeras...) Esa noche, el txoko del Athletic acogerá una cena informal (estilo sociedad) para ese mismo grupo.

A mediodía del sábado tendrá lugar la comida de bienvenida, que será servida por Eneko Atxa en Azurmendi. Otro grupo recorrerá el Casco Viejo y almorzará en un txoko de las Siete Calles. Más tarde, y aprovechando la primera de las jornadas de la Noche Blanca, realizarán una ruta en la que probarán los pintxos más emblemáticos de la villa.

Basque Culinary y Mugaritz

El domingo, integrantes del staff de The World's 50 Best Restaurants se desplazarán hasta San Sebastián, a la sede del Basque Culinary Center para asistir a conferencias (50 Best Talks) desarrolladas por chefs comprometidos con el medio ambiente, como Joan Roca. Uno de los momentos singulares tendrá lugar esa misma noche en Mugaritz, donde se celebrará una fiesta para festejar el vigésimo aniversario del restaurante de Andoni Luis Aduriz y Bixente Arrieta.

The World's 50 best restaurants Escaparate Cocineros, restauradores, periodistas especializados, patrocinadores y miembros del staff visitarán el territorio Emblemas La organización que comanda William Reed conocerá el Guggenheim, San Mamés, el Casco Viejo y sus pintxos, Azurmendi... 6º puesto en la lista The World's 50 Best Restaurants ocupa el Asador Etxebarri de Víctor Arguinzóniz, en el valle de Atxondo.

El lunes 18 por la mañana, en el Guggenheim tendrá lugar una rueda de prensa a la que seguirá un evento que aunará arte y comida, seguido de un cóctel VIP. En la tarde del lunes llegará el llamado Chesf's Feast (banquete de los chefs), en el Valle de Atxondo.

La mañana del día siguiente, martes, se destina a conocer y explorar Bizkaia y sus proximidades (pintxos de Bilbao, el sabor a mar del territorio costero, los valles como historia del txakoli, un paseo a través de los montes de Bizkaia, los vinos de Rioja alavesa y San Sebastián). A las seis de la tarde está previsto el comienzo de la gala. A su conclusión, el estadio de San Mamés acogerá el llamado After-After Party para chefs, restauradores, medios de comunicación, VIPs y patrocinadores.

La estancia se cerrará el miércoles 20 con otro clásico vasco, un hamaiketako en Bilbao que sustituirá al brunch sajón.