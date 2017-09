Más de 1.000 vizcaínos reciben «por error» anuncios de pagos de Mutualia fallo informático Fuentes de la compañía restan importancia a lo sucedido y remarcan que no han llegado a realizar ninguna transferencia a quienes actualmente no son beneficiarios reales de las ayudas ELCORREO Martes, 19 septiembre 2017, 00:33

Más de un millar de vizcaínos recibieron el sábado un mensaje de texto remitido por Mutualia que les anunciaba que en los próximos días recibirían «un pago por baja de enfermedad común». Nada inusitado si no fuera porque la mayoría de los receptores del mensaje ni se encontraban de baja ni estaban pendientes de recibir ningún tipo de prestación por parte de esta mutua de accidentes de trabajo y siniestros profesionales.

Según explican desde la compañía, el envío masivo de mensajes se debió a un error informático. «Cada semana avisamos por SMS a la gente que va a recibir una prestación. En esta ocasión ha habido un error al introducir las fechas y se le ha mandado a todos aquellos que en 2010 estaban en condiciones de recibir una prestación».

No obstante, fuentes de la compañía restan importancia a lo sucedido y remarcan que no han llegado a realizar ninguna transferencia a quienes actualmente no son beneficiarios reales de las ayudas. Entre el domingo y ayer se pusieron en contacto con los afectados para advertirles del error.