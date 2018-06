31 migrantes que cruzaron el Estrecho hace cinco días llegan a Bilbao camino de Francia Inmigrantes llegados hoy a la estación de Termibus hacen un alto en su camino antes de reanudar el viaje. Este grupo trae la documentación de sus países de origen. / Imágenes cedidas por ETB Pasaron en cayuco de Marruecos a Tarifa tras pagar mil euros a una mafia. Dos de ellos, Ahmed yRahim, tienen familia en Nantes y hacia allí se dirigen JESÚS J. HERNÁNDEZ Miércoles, 20 junio 2018, 20:51

Lo primero que quieren comprobar es que los periodistas que les abordan no son policías ni llevan una cámara de fotos escondida. No hay más condiciones para sentarnos junto a Ahmed, de 21 años, y Rahim, de 19, en una sala apartada de la zona trasera de Termibus. Son las once de la mañana y ellos son los únicos del grupo que permanecen todavía en la estación cuatro horas después de bajarse de un autobús procedente de Madrid. Forman parte de un grupo de inmigrantes subsaharianos que cruzó el Estrecho en cayuco el pasado viernes y que este miércoles recaló en Bilbao en su ruta hacia Francia. «Son 31 personas y están en tránsito. Nosotros sólo estamos haciendo labores de asesoramiento», explican fuentes de Cruz Roja. Varios trabajadores de la ONG sin ningún tipo de distintivo se desplazaron de forma discreta a la estación bilbaína para esperar su llegada. Se limitaron a informarles de dónde estaban y les dieron algunas indicaciones básicas. Una fuente acreditada que prefiere no ser identificada confirma las sospechas: «Este grupo llega a través de una mafia».

Ahmed y Rahim no hablan ni una palabra de español y sólo un puñado de ellas en inglés. Tiran de un francés impregnado del acento de Guinea Conakry, el país donde nacieron. Parecen tener poco en común, más allá de «un viaje terrible, con mucho miedo, en un barco muy pequeño» que les permitió llegar a España el pasado viernes. Salieron de noche de la costa de Marruecos y tocaron la tierra prometida en Tarifa. Desde entonces, han cruzado la Península de punta a punta en apenas cinco días.

En datos 46 inmigrantes quedaron abandonados tras llegar el lunes a la estación de autobuses de San Sebastián por un problema de «descoordinación» entre las ONG que les atienden. 45 varones de Malí y uno de Guinea-Conakry, de entre 16 y 36 años, que finalmente fueron trasladados a un albergue donde pasaron la noche. Se dirigen a Francia. Sin ayuda de debates El Gobierno vasco aprobó el martes ayudas por valor de 1,1 millones para dar respuesta a los llamamientos de emergencia humanitaria: personas que buscan refugio en Europa huyendo de las guerras y de la pobreza. Josu Erkoreka recordó la implicación del Ejecutivo en el barco 'Aquarius' por «dignidad humana y respeto a los derechos humanos». 70 millones de migrantes hubo en el mundo en el año 2017.

Visten igual, como el resto del grupo llegado a Bilbao. Un pantalón y una sudadera negra. Es la ropa que les ha dado Cruz Roja en Tarifa. Los dos quieren a llegar a Nantes, donde les esperan unos familiares, pero les falta algo de dinero para comprar el billete de autobús a San Sebastián. Ahmed espera una transferencia de su hermano, que vive hace años en la ciudad gala. Están tranquilos, parece que hacen tiempo sin más para volver a contactar con algún miembro de la mafia cuando los periodistas nos vayamos. «He pagado unos 1.000 euros para venir desde Guinea», confiesa Ahmed. Salió en mayo y ha sido un viaje rápido comparado con el de Rahim, que partió hace un año. Por gestos indica que hizo una parte andando que sitúa en Mauritania. Llevan encima documentación de sus países de origen a diferencia de otros inmigrantes.

Madrid y Barcelona

Las versiones sobre el destino final difieren. Las organizaciones que atienden a inmigrantes y refugiados consideran que el grupo al completo se dirige a Francia. Ahmed y Rahim dice que unos doce compañeros de la patera no han llegado a Bilbao porque querían asentarse en Madrid y Barcelona. Testigos presenciales encontraron en la tarde de hoy en Bilbao a varios subsaharianos vestidos con la ropa que se les facilitó en Andalucía y una mochila de Cruz Roja. Uno de ellos en Mina del Morro y al menos otro par en Bolueta. La ONG no tiene «constancia» de que se hayan dirigido a sus oficinas en la capital vizcaína, pero ve probable que la mochila se les entregara en su base de Tarifa.

El viaje desde Guinea Conkry «ha sido terrible, hemos pasado mucho miedo» la aventura

Al menos tres de estos jóvenes paseaban ayer por la ciudad con una #mochila de Cruz Roja Por bilbao

La llegada de este grupo a la capital vizcaína se ha producido sólo 48 horas después de que otros 46 inmigrantes pasaran toda la mañana desorientados en San Sebastián por un problema de «coordinación» entre las entidades que les atienden. Finalmente, las instituciones les facilitaron un lugar donde pasar la noche –un albergue de emergencia– antes de proseguir rumbo a Francia. Y coincidió también, como un guiño del destino, con el día mundial de los refugiados. Ahmed y Rahim. Sólo dos nombres entre los 70 millones de personas que huyeron de sus países el año pasado.