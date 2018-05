El metro atribuye a causas fortuitas que un niño de 7 años quedara atrapado por una puerta Usuarios del metro recorren el andén de Peñota, cuando el pequeño ya había sido trasladado a Cruces. / FERNANDO GÓMEZ «Sólo ha sido un susto», afirma la madre del pequeño, que tuvo que ser rescatado del tren por los Bomberos en la estación de Peñota JOSU GARCÍA Miércoles, 23 mayo 2018, 23:43

10.15 horas. Urgencias del área de Pediatría del hospital de Cruces. Un niño de 7 años de Sestao mira con atención la televisión que hay en la sala de espera, mientras aguarda a ser atendido por los médicos. Viste camiseta blanca y pantalón corto. Lleva el brazo izquierdo en cabestrillo. «Se lo fracturó hace un mes por algo que no tiene nada que ver con lo de hoy», cuenta su madre. «Lo que le ha hecho el metro es en el derecho, pero no parece nada», añade la mujer mientras le toca la parte alta de la espalda. «¡Ay!», exclama el pequeño. Tiene el omóplato dolorido y «algunas pequeñas rozaduras» en el hombro. «Pero estoy bien», dice con aplomo. «Por fortuna parece que todo ha quedado en un susto», respira aliviada su progenitora.

Unos 90 minutos antes, el pequeño Aitor (nombre ficticio para preservar su intimidad, por expreso deseo de la familia) se encontraba atrapado en la estación de Peñota. Apresado de forma angustiosa entre el reducido espacio que queda entre la puerta abierta de un tren y el propio vagón, con el cuerpo dentro del coche. Allí fue a parar el niño en un percance fortuito y del que sólo existía un precedente en los 23 años de historia del suburbano.

En su contexto 2 casos como el de ayer se han producido en 23 años en el metro. El anterior fue en 2006, cuando un adulto quedó aprisionado en un tren, en la estación de Neguri. Carrito de bebé En enero de 2014 un carrito de bebé quedó atrapado al cerrarse las puertas. Metro asegura que la señal acústica ya estaba sonando. El tren no reinició la marcha. 1,2 millones de euros. Es la inversión que se está ejecutando para renovar por desgaste 500 puertas de Metro Bilbao.

Según la empresa de transportes, el pequeño, que viajaba con una chica que le cuida y lleva al colegio, estaba apoyado sobre la puerta cuando el convoy paró para dejar y recoger a los viajeros, como sucede en cualquier andén, todos los días del año. Sin embargo, alguien accionó el botón de apertura y la hoja derecha arrastró al pequeño hasta atraparlo. «Se ha abierto y se ha cerrado y yo me he quedado sin poder salir», explicaba Aitor, ojos azules y despiertos, sin un ápice de miedo en su mirada. Para él, sólo ha sido una anécdota. «Algo ha llorado, pero ha sido muy valiente», dice su madre, que agradece la labor de «todo el mundo que ha tratado de ayudar». Varios pasajeros intentaron liberarle, mientras un enfermero que estaba fuera de servicio le calmaba. La Ertzaintza tardó sólo 3 minutos en llegar.

Retrasos en la Línea 2

El metro asegura que el percance no puede ser atribuido a un fallo ni un error. La puerta funcionó correctamente. Los sistemas de seguridad hicieron su labor: el tren ya no se movió porque no puede arrancar si las puertas no están totalmente cerradas, lo que provocó algunos retrasos en la Línea 2 por tener que funcionar durante más de media hora en vía única.

Lo cierto es que lo que le sucedió a Aitor es algo excepcional. Puede que el hecho de que fuera apoyado contra el cristal influyera. O puede que no. Su constitución tan menuda (es muy delgadito) también pudo contribuir. No se sabe a ciencia cierta. El único precedente data de 2006, en la estación de Neguri, cuando un adulto se quedó atrapado de una forma similar. Entonces no fue necesaria la actuación de los Bomberos. Una pareja de ertzainas lo liberó.

Ayer se optó por no forzar la situación. Había miedo a hacerle daño al pequeño si alguien tiraba de su otro brazo (afectado por una fractura previa). Así que se pidió ayuda a los Bomberos. «Toda precaución es poca», dicen desde el suburbano. «Han metido una almohadilla hinchable y le han dado aire para separar la puerta», contaba el propio Aitor. Después, el pequeño fue trasladado a Cruces por precaución, mientras su madre regresaba del trabajo en coche a todo correr. «Me he quedado más tranquila cuando he oído en la radio que estaba bien». Aitor es zurdo y, desde hace un mes, está aprendiendo a usar la mano derecha. «Si me la llego a romper tendría que escribir con la boca», bromeaba. Su madre no presentará reclamación alguna al metro. «No ha sido culpa de nadie», dice.