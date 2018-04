Más y mejores

El fin de semana de las finales de rugby los taxistas podrán organizarse sin las limitaciones habituales. Eso favorecerá dos cosas: que el sector se beneficie de unos días llenos de actividad y que haya más taxis en la calle. Son todo ventajas. La ocasión tendrá también algo de ensayo. El Ayuntamiento se plantea permitir que la totalidad de la flota de taxis pueda trabajar cuando lleguen esas grandes ocasiones que parecen iluminar nuestro futuro. La gala de los premios de la MTV en noviembre, sin ir más lejos.

El oficio de taxista es sacrificado, pero no aburrido. Al menos en este tiempo y en esta ciudad. Piensen que hoy se te suben al taxi cinco aficionados al rugby irlandeses y mañana tres americanos de peinados exclamativos que resultan ser los Greenday y quieren llegar al BEC. Luego al taxi en Bilbao también nos subimos los bilbaínos propiamente dichos, y entre nosotros también hay quien puede competir en extravagancia, de tú a tú, con cualquier potencia extranjera.

Y los turistas, claro. Ellos también cogen taxis. Muchas veces, encuentran en ese coche, y en el profesional que lo conduce, la primera impresión de la ciudad a la que acaban de llegar.

Es uno de los motivos por los que en la nueva ordenanza del taxi en la que trabaja el Ayuntamiento se incluirá un código de vestimenta. No piensen tanto en imponer un uniforme como en evitar en lo posible el 'outfit' catastrófico, con sus bermudas, sus camisetas sin mangas o su chandal, puede que también sin mangas. A los taxistas no les parece mal, aunque aseguran que esa clase de puestas en escena no se ven en la elegante Bilbao.

Mejorar el servicio es buena idea en cualquier caso. Más aún cuando el sector del taxi está disputando batallas decisivas que también se ganan con la baza de la profesionalidad.

Conocí a mi taxista favorito en Breslavia. Como él no hablaba inglés y yo no hablo polaco, decidimos comunicarnos en alemán, idioma que los dos desconocíamos por completo, pero también al unísono. Yo quería ir a la estación de autobuses, así, en abstracto. Y resultó que hay en Breslavia varias estaciones de autobuses. Qué manera de equivocarnos y rectificar. Qué carreras desesperadas. Qué locos adelantamientos. Y ese hombre y yo dándonos ánimos sin dejar de gritar: «Achtung!», «Schumacher!» «Banzai!»