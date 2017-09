‘Jai’, el mejor perro pastor vasco

Ni rottweilers ni chihuahuas. En Euskal Herria el que manda es el pastor vasco. Los mejores ejemplares se dieron cita ayer en las campas de Elizalde de Atxondo para participar en la 51 edición del Campeonato de Perro Pastor Vasco de Euskal Herria. Obedientes, rápidos y en su mayoría descendientes de una estirpe de campeones, demostraron que el perro no solo puede llegar a ser el mejor amigo del hombre, sino que es una prolongación de él. A entenderse con sólo un gesto. Entre ellos, el navarro ‘Jai’ se impuso con rotundidad en la prueba. «Es el mejor, tiene mi confianza en todo», reconocía ayer su pastor, Antonio Alustiza.

Realizó las dos pruebas con increíble rapidez, marcando su territorio y doblegando a unas ovejas que llegaron con ganas de guerra. Y en eso el vizcaíno Jose Urien, de Abadiño, y su perro ‘Xarpa’ dan fe al ver cómo se despedía del campeonato cuando una oveja descarriada saltaba por encima de una valla y huía despavorida de la competición. ‘Jai’ fue tajante y las ovejas se dejaron hacer. Alustiza supo dirigir y entre los dos se alzaron con la txapela. La segunda que ganan en Atxondo en los cuatro años que llevan acudiendo a competiciones. Pertenece a una estirpe de ganadores. Su madre también consiguió este título y su hermano ‘Bat’ se proclamó subcampeón de Navarra y llegó a la final de Euskal Herria.

Lo de Alustiza por los perros pastor fue un amor a primera vista. Siempre tuvo ovejas en su caserío de Areso, pero como suceden muchas cosas el azar, le llevó a una competición y ya no pudo parar. «Un compañero me cogió del jersey y me inscribió en el campeonato de Navarra, el primero que veía en mi vida, gané y me gustó tanto que se me metió en la sangre», reconocía ayer. Aquello fue hace cerca de tres décadas y desde entonces ha ganado 17 txapelas navarras y dos de Euskal Herria, las dos precisamente con ‘Jai’. La pareja acudirá el próximo domingo a Oñati. Allí se disputará el Campeonato Internacional de Perros Pastor, donde se medirá a los campeones territoriales de Euskal Herria y a los mejores perros de Cataluña, Mallorca y Francia. «Aquello lo conozco y es otro mundo, pero si me obedece como hoy, algo saldrá», afirmaba esperanzado Aluztiza.

Alustiza, de 63 años, siempre busca un hueco cuando sale de la fábrica en la trabaja para dedicarse a las labores del caserío y cuidar su rebaño. «Trabajamos con las ovejas a diario, es su mejor entrenamiento, pero aprovecho para ponerle unas banderas como las de las competiciones para mejorar su agilidad», reconoce. Y con el rebaño, asegura, que no confía en nadie más que en ‘Jai’.

Lucha de campeones

De manera rotunda el navarro se impuso a los dos vizcaínos que lograron colarse en la final. Segundo fueron ‘Riki Bi’ y Enrike Mendiguren, de Orozko, claro favorito, ya que atesora ocho campeonatos de Euskal Herria y ha sido cinco veces campeón en Oñati. Su perro, de seis años, los mismos que ‘Jai’, se había impuesto dos veces consecutivas en Atxondo, pero ayer no pudo seguir con la senda de victorias. El campeón de Bizkaia reconocía al término de la prueba que los nervios le habían pasado factura. «Con el perro no tengo ninguna queja, ha sido muy obediente a mis órdenes, ha estado muy bien». Terceros fueron el abadiñarra Jose Angel Azkorbebeitia y ‘Sorgin’, que por primera vez disputaban una final vasca.