«La Medicina me sigue apasionando» A Mario Iceta le gustaría que estas Navidades «nevara un poco; no solo es bonito sino que, añode nieves, año de bienes»

Lectura, visitas a amigos, ejercicio y cenas frugales forman parte de las Navidades del obispo Mario Iceta (Gernika, 1965), al que le gustaría pasear por un Bilbao cubierto de una suave capa de nieve. «Celebraré estas fiestas con mi familia, con austeridad y dedicando mayor tiempo a la oración y a visitar a amigos que no veo durante el año. Presidiré las celebraciones en la catedral y en la basílica de Begoña. También tengo pendiente el estudio y la redacción de algunos textos y conferencias», ennumera.

-¿Recuerda cómo pasaba sus Navidades en la infancia?

-Era un tiempo de vacaciones, aunque siempre condicionado por los exámenes a la vuelta de Navidad. Las recuerdo cálidas, familiares, con las celebraciones entrañables en casa y la compañía de los amigos de Gernika.

-¿Un personaje del Belén?

- Evidentemente su protagonista, el Niño Jesús, tantas veces olvidado por los espumillones, turrones y burbujas champaneras.

-¿Qué plato no faltará hoy en su mesa de Nochebuena?

-No soy de cenas, así que las noches serán frugales. Y en la comida me gusta más el pescado, el que me pongan.

-¿Para estas fechas, frío o temperaturas templadas como en los últimos diciembres?

-El frío es lo natural para este tiempo y, sin que sea extremo, viene bien para limpiar de plagas los bosques. Si nieva un poco, mejor. No sólo es bonito, sino que, además, año de nieves, año de bienes. Los inviernos anteriores que han sido templados han enloquecido la naturaleza. Y eso no es bueno.

-Para concluir, estas son fechas proclives a hacer repasos: ¿Nunca ha pensado en regresar a la Medicina?

-Aunque hace ya muchos años que no ejerzo, nunca he dejado el contacto con la Medicina y con tantos amigos y compañeros médicos. Al haberme especializado en Bioética, sigo participando en encuentros, seminarios y congresos sobre esta especialidad y ello me hace estar al día de por dónde circulan los derroteros en el campo de la Medicina y de la Biotecnología. Me sigue apasionando.