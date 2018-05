La mascota de Sara Íñiguez: «Los gatos son medicinales» Óscar y Sara, en el salón de su casa. / Manu Cecilio Cantante de 'Rubia' Fue «una niña 'desmascotada'», pero tampoco le obsesionaba especialmente la idea de adoptar un animal. Antes de Óscar, su única mascota fue una gata gris que tuvo allá por 1997. «Nunca tuvo nombre, la llamaba simplemente 'la gata'. A la pobre la pilló un coche» CARLOS BENITO Domingo, 20 mayo 2018, 01:35

Había muy pocas probabilidades de que Sara Íñiguez y Óscar acabasen juntos. Es cierto que ella había tenido una gata durante un par de años, pero eso fue en los 90, a finales del siglo pasado, y desde entonces no había sentido el deseo de repetir la experiencia. Hasta que una mañana se levantó con una idea fija en la cabeza: «Me desperté y dije: 'Tengo que conseguir un gato'. Abrí el ordenador, busqué 'regalo gato' y el primero que apareció fue Óscar. Acababan de publicar el anuncio, así que yo creo que nos unió el destino», relata. En aquel momento, la vocalista de Rubia estaba afincada en Madrid, donde Óscar -que llegó a su vida ya con el nombre puesto- pudo disfrutar durante una temporada de casa con jardín: «Se peleaba con todos los gatos del barrio y alguna vez volvía bastante lesionado. ¡Era un poco pendenciero!».

Nadie lo diría al verlo ahora en sus dominios vizcaínos, donde no tiene el lujo del jardín pero tampoco el fastidioso trabajo de ahuyentar gatos invasores. Aunque acaban de despertarlo de una siestecita, Óscar se acerca a los extraños con aire afectuoso, sin el recelo ni las reacciones súbitas tan propias de su especie. «Es superamigable, muy inocente y muy cariñoso. Nos parecemos bastante, porque a los dos nos gusta conocer gente nueva. Siempre acude al jaleo: si hay doce personas, allí estará él. Lo que no le gusta tanto son los niños, porque tienen la energía más de punta y se mueven de forma más brusca. De ellos se esconde».

Óscar Edad: 8 años. Peso: unos 7 kilos. Carácter: amigable, inocente, cariñoso. ¿Alguna manía? No le gustan los niños y se suele esconder cuando andan cerca. Detesta el tabaco. De vez en cuando, logra cazar un pájaro en el balcón.

El talante sociable no es el único punto de contacto entre Sara y Óscar, porque al gato también le encanta la música: «Se mete a escuchar en la caja de resonancia del piano eléctrico y se queda ahí hasta que dejo de tocar». Incluso tiene su disco favorito, más propio de un refinado crítico de rock que de una mascota: nada menos que 'Vintage Violence', el debut en solitario de John Cale. ¿En qué se nota que le gusta tanto? «En esta casa siempre suena música, pero con ese disco se sienta delante de los bafles y mueve las orejitas hasta que acaba», explica Sara.

Su disco favorito

La cantante getxotarra especifica con precisión el tipo de vínculo que ha establecido con Óscar: «Hay gente que acoge animales como si fuesen sus hijos, pero él es mi amigo. ¡Es un tío mayor, no un bebé! No está nada mimado, no come porquerías especiales... Entró en mi vida y va conmigo donde yo voy: no es que yo sea especialmente 'animalera', es que me gusta Óscar. Si no fuera él, no tendría gato», analiza. Juntos escuchan música, ven películas... «Me relaja mirarlo y me encantan los momentos en los que se pone a ronronear. Los gatos son medicinales, curativos: el ronroneo es como una frecuencia que te absorbe el dolor y la energía mala».

Aquel destino que los juntó sabía bien lo que hacía, porque eligió el animal idóneo para una mujer como Sara: «Las brujas tienen gatos negros y yo soy una bruja, una bruja buena. Me gusta el tarot, la meditación, soy bastante pagana y hago mis rituales de magia. El gato ve más allá, ve las energías: a veces se te queda mirando, pero no a ti, sino a algo que está detrás de ti. Si estás sola de noche, dices: '¡Óscar, no me acojones!'», se ríe. Y Óscar, que ha estado escuchando toda la conversación desde lo alto de una mesa, clava los ojazos amarillos en su dueña, como un aviso de que no debería desvelar más secretos.