La mascota de... Idoia Mendia: «Los perros nunca tienen malos rollos» Idoia Mendia y Lur, en los jardines de la Plaza Arriquibar. / Jordi Alemany Secretaria general del PSE Cuando era pequeña, en la casa de Arrigorriaga tenían perros, gatos, pollos, patos y conejos. «Yo jugaba con todos. Una vez solté a los conejos y la lie gorda», recuerda. Le dejó especial huella un gato negro, Black. «Lo atropelló un coche por seguirme, fue un disgusto tremendo» CARLOS BENITO Domingo, 8 abril 2018, 01:24

Idoia Mendia y su marido, el concejal Alfonso Gil, supieron resistir durante años el asedio sistemático y tenaz de sus dos hijos, empeñados en que les permitiesen tener un perro. «Yo no era partidaria de meter un animal en un piso, porque no son tan felices como en el campo. Y Alfonso ya estaba vacunado, porque llegó a convivir con una gran danesa y sus trece cachorritos. Además, por razones de seguridad, durante muchos años no podíamos permitirnos una rutina. Pero mis hijos siempre insistían: tuvimos tortugas que se morían, peces que se suicidaban saltando de la pecera... Un día, mi hijo pequeño vino con una lagartija que acabó desapareciendo en casa, así que decidimos comprar una tortuga». La familia acudió a una tienda de animales cercana, donde mucha gente suele dejar sus perros de raza cruzada, y allí ocurrió lo imprevisto: Idoia y Alfonso sucumbieron a la presión ambiental, bajaron la guardia y perdieron, en fin, la guerra. «Había un montón de perros guapísimos, te los habrías llevado a todos. Y acabamos con Lur».

A Lur, tan pequeña y temerosa, no parecen cuadrarle mucho los grandes conceptos, pero esta perrita acabó simbolizando para la familia la libertad de los nuevos tiempos sin terrorismo. «Cuando llevas escolta -reflexiona Idoia-, las cosas más simples y rutinarias son lo que más valoras: bajar la basura, comprar el pan o pasear al perro. Esas actividades tan sencillas significan que eres libre». También es verdad que no todos los miembros del hogar aprovechan del mismo modo ese espacio recobrado: «Mi hijo pequeño, que tanto quería perro, no ha mostrado tanto interés por las obligaciones que acarrea, así que nos encargamos el mayor y yo. Alfonso, solo en casos de emergencia nacional, y el pequeño, cuando le amenazas». Pero, en el fondo, da la impresión de que a la líder socialista le encanta ocuparse de sacar a la perrita: «Sobre todo, me gusta mucho el paseo de las noches de verano. Además, el 'universo perro' es muy curioso: las conversaciones van solo sobre animales y eso acaba resultando muy relajante».

Lur Raza: cruce de teckel y pinscher. «La madre era teckel, lo otro es deducción», puntualiza Idoia Mendia. Edad: 4 años Peso: no llega a 5 kilos. Carácter: nerviosa e inquieta, juguetona y cariñosa.

Sol y playa

¿Cómo es Lur? «Muy nerviosa, muy inquieta, pero juguetona y cariñosa. Es un 'perrogato' capaz de tirarse horas en el sofá: se coloca a tu lado y desmaya la cabeza para que le rasques. Adora las mantitas y se las adueña todas, pero también le encanta correr detrás de la pelota y devolverla. Es un poco asustadiza, ladra a los ruidos en la escalera y tiene miedo si ve un bulto en la calle, aunque no sea más que un carro. Y es muy urbanita: cuando llueve, no le gusta salir, se limita a asomar el hocico y volverse». Lur, a la que bautizaron así por el color terroso de sus patitas, disfruta especialmente de las vacaciones familiares en la Costa Brava y del trozo de playa habilitado para los perros: «Allí está más suelta y toma el sol hasta que le arde el pelo».

Pese a todos aquellos años de resistencia casi heroica, hoy se ha vuelto difícil imaginar el día a día sin Lur. «Si no está, notas un gran vacío en casa -admite Idoia-. Los perros siempre te quieren, siempre se alegran de verte y nunca tienen malos rollos».