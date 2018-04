La mascota de... Espido Freire: «Mis gatas no son hurañas ni ariscas»

A veces pensamos, con desganada simpleza, que todos los gatos son más o menos iguales, como taimados robots programados exclusivamente para satisfacer sus necesidades. Espido Freire se asombra ante una afirmación tan absurda: «Mis tres gatas no tienen nada que ver entre ellas. Su maullido, sus movimientos, su comportamiento... son completamente diferentes. Ofelia es muy dulce y pacífica, media si las otras andan a la greña. Es muy tímida con los humanos, obedece bien las normas y es una glotona, aunque está en su peso. Rusia, en cambio, es el torbellino de la manada: ágil, nerviosa, muy simpática y muy curiosa, en todo se mete, en todo husmea y no para quieta. Le encanta que la paseen en el hombro, como un loro. Y Lady Macbeth es la más mimosa y tiene un punto manipulador. Es muy expresiva y muy dependiente de los humanos: posa para las fotos y, si no le prestas toda la atención, te da golpecitos con la pata». ¿Y acaso no son ariscas, egoístas y medio salvajes, como manda el tópico? «Las mías son gatas caseras y muy socializadas. Desde luego, no son hurañas ni ariscas. Al contrario, a veces de tan cariñosas son pesadas».

Espido Freire Escritora. De niña, en casa solo pudo tener peces y hámsters, pero lo compensaba con las visitas a los abuelos: «Tenían casa de labranza y allí me desquitaba con los perros, los gatos, ¡hasta las gallinas y ovejas! Todos me gustaban». Ya de mayor adoptó a su primera gatita: «Fue Iona, una siamesa maravillosa que murió de viejecita hace dos años. El resto llegaron poco después».

Las primeras en llegar fueron Ofelia y Rusia. «Buscaba un animalito para adoptar. Si era un gato negro, que lo tienen más difícil, mejor. A la hora de la verdad no supe elegir entre las dos». Ofelia (con su mancha blanca en el pecho y sus magnéticos ojos verdes) se llama así por el personaje de 'Hamlet', la obra preferida de Espido, y la flaca y menuda Rusia debe el bautismo a la novela sobre la última zarina en la que trabajaba entonces su dueña. La escritora se involucró a fondo en los grupos de ayuda a los gatos y, meses más tarde, acogió a varios animales rescatados de la perrera de Madrid: a todos -incluida la blanca y negra Lady Macbeth, la gatita regordeta y sin cola que acabó adoptando- les cayeron nombres de malos de libro. «Por casa pasaron muchos gatitos y alguna mamá con crías. Se recuperaban si estaban enfermas y luego les buscaba adoptantes. Luego me quedé sin tiempo y con mis tres fieras ya tenía bastante, pero lo recuerdo como un periodo muy bonito y también estresante. Aprendí mucho de gatos y de mí misma».

Cazar motas de polvo

Espido intenta evitar «la lucha un poco forzada entre gente felina y gente perruna» y no descarta sumar un perro a la familia si algún día tiene jardín o vive en el campo. Pero, de momento, Ofelia, Rusia y Lady Macbeth se bastan para salpicar el día de momentos mágicos: «Cuando llego a casa y me están esperando junto a la puerta... Antes de dormir, cuando corren escaleras arriba para ocupar cada cual su puesto... Cuando algo (una mota de polvo, un rayo de luz) les llama la atención y se vuelven locas para cazarlo... Solo observarlas ya es divertido y relajante», repasa.

Ofelia, Rusia y Lady Macbeth Raza comunes europeas. Edad tienen 13 años. Carácter Ofelia es elegante y apacible. Rusia sigue pareciendo un cachorro y se comporta como tal: «No para quieta y se le ocurren todas las maldades posibles», dice Espido. Lady Macbeth es «especialista en poner cara de pena».

Rusia, la gata negra, y Ladu Macbeth.

Ofelia.

Pero no solo le brindan el espectáculo fascinante de su 'gatunidad'. ¿Qué más aportan a su vida? «Un punto de vista muy diferente. Para ellas solo existe el placer y el presente. Y también muchísima compañía. Es obvio que quieren estar a mi lado, o cerca, o encima, reaccionan a mi voz (lo de obedecer, depende) y han creado un vínculo conmigo, cada una distinto. Me han enseñado a tener paciencia y relativizar: los objetos de la casa no son importantes, lo son ellas. Y me permiten mostrar mucha ternura y afecto sin temor a ser juzgada o traicionada. ¡Los animales tienen esa ventaja!».