La mascota de... Andoni Goikoetxea: «En la playa se vuelve sordo y no hace ni caso» Andoni Goikoetxea y Lagun desafían al viento en el muelle de Churruca, en Las Arenas. / PEDRO URRESTI El exfutbolista y entrenador está acostumbrado a los animales desde su infancia en Alonsotegi. Su padre, metalúrgico, tenía una chabola con gallinas, conejos, cabras y también perros. «Eran de los que llamábamos ratoneros, sin raza, listos como el hambre. Pero aquellos nunca entraban en casa, se quedaban en la chabola» CARLOS BENITO Domingo, 6 mayo 2018, 01:21

Al poco de casarse, Andoni Goikoetxea apostó fuerte con su primera mascota: metió en casa un gran danés. Se llamaba Jai y, como corresponde a su raza, era un perrazo descomunal que causaba sensación cuando lo llevaba a los entrenamientos en Lezama. ¿Cómo se le ocurrió elegir un animal de esas proporciones, si vivía en un piso? «¡Pues porque me gustaba mucho el gran danés! Jai era calmado, tranquilo, muy noble, aunque es verdad que imponía respeto. Y comía mucho, había que prepararle todos los días un buen puchero de arroz con pollo. Hablamos de los 80: hoy en día, con los sacos de pienso, todo se ha vuelto más cómodo». Una vez que llamaron a su puerta para pedir limosna, el perro asomó la cabezota para curiosear y los mendigos echaron a correr, despavoridos y lanzando juramentos.

A partir de entonces, a Goiko le han ido llegando perros que en principio no eran para él. Primero fue Boss, un cocker «negro y precioso» que le regalaron a su hija pequeña. «Aquel vino con el nombre puesto», se siente obligado a puntualizar, porque él tiende hacia lo clásico en materia de onomástica canina: «Ahora los llaman José Mari, Paco... Les ponen nombres de persona, cuando los perros han tenido de toda la vida sus nombres: los de mi padre siempre fueron Gora, Hiru, Lagun...». Y Lagun se llama su perro actual, el que adoptaron de cachorrito en Santurtzi con la idea de que hiciera compañía a su madre cuando enviudó. Al final se quedó en casa y hoy, con las dos hijas fuera ya del nido, a Goiko le toca ocuparse de él más que nunca, aunque no parece que la tarea le incomode mucho: «Un perro hace mucha compañía y te conoce perfectamente: este sabe lo que voy a hacer antes que yo, va siempre por delante. Pero ojo, te da mucho y también te exige: no es un caprichito ni una tontería, requiere disciplina y dedicación».

Lagun Raza mezcla de pastor vasco y pastor catalán. «O eso creemos, porque seguro no se sabe», precisa Goiko. Edad 6 años. Peso unos 30 kilos. Carácter noble, cariñoso, decidido. ¿Alguna manía? Detesta las motos. «Si vamos en coche y pasa una, le ladra y no hay quien le pare».

Amigos preocupados

«Lagun necesita trabajo, tiene que llegar cansado a casa», añade Goiko. En eso se parecen mucho el perro y el humano, así que los dos adoran sus paseos compartidos por el muelle de Churruca, en Las Arenas: «A mí me encanta andar y ya no sé quién pasea a quién. Por la mañana, cuando no hay mucha gente, le pegas un par de vueltas, se relaja, está en su ambiente, corre con algún amigo... A mí me gusta que el perro ande suelto, siempre con cuidado, claro: tienen que comunicarse con otros perros. Los que hay por aquí ya se conocen y me imagino que hablarán de sus cosas, ja, ja...». Mientras Lagun posa para las fotos, con el pelaje ondeando al viento, un par de esos amigos se acercan a contemplarlo, como extrañados de que permanezca inmóvil en vez de correteando como otros días. «Antes era más juguetón -comenta Goiko-, metía el morro por todas partes y saltaba los setos como los caballos, pero se ha hecho adulto y tiene otra madurez».

Claro que esa formalidad de perro mayorcito se hace añicos si le permiten ceder a su gran tentación, ese placer prohibido que le está llamando a susurros. «Si lo llevo a la playa, se mete al agua, se reboza en la arena y después lo llevo a casa hecho un cristo. ¡Es un follón! Tiene un oído muy fino, yo creo que ya reconoce el ruido de nuestro coche desde el cuarto piso, pero en la playa se vuelve sordo de repente. Le gritas, '¡Lagun, Lagun!', y no te hace ni caso».