BALONMANO El Zuazo ata a González de Garibay una temporada más La internacional pucelana acepta la oferta del club de cara una campaña ilusionante por la celebración de la Copa de la Reina en Barakaldo S. OSORIO BARAKALDO. Miércoles, 25 abril 2018, 02:00

En una temporada ilusionante por la celebración de la Copa de la Reina en Barakaldo, el Zuazo contará con una de sus principales bazas, la internacional Amaia González de Garibay. El club fabril ha anunciado la renovación por una campaña de la jugadora vallisoletana, iniciándose así la confección de la plantilla del próximo curso, pese a que la competición liguera aún no ha finalizado.

La jugadora pucelana, internacional absoluta con España en 22 ocasiones, ha sido uno de los baluartes del equipo esta temporada, por lo que su continuidad es una gran noticia para la entidad de la Margen Izquierda. La extremo izquierda, que cumplirá su segunda temporada en la filas rojinegras, aceptó hace unos días la propuesta del club, pese a que la competición liguera no ha salido según las expectativas previstas. «He estado muy a gusto en Barakaldo y, aunque los resultados no han sido los esperados al inicio de la temporada, creo que es un club en el que siento que todavía no he terminado de explotar mi juego», afirma González de Garibay en declaraciones hechas públicas por la entidad fabril.

Aún quedan cinco jornadas por disputar, pero la mente ya está puesta en el curso que viene. «El proyecto que se me ha presentado aquí para la próxima temporada es ilusionante y un nuevo punto de partida, en el que creo que puedo aportar mucho. Espero seguir sintiéndome cada día un poco más en casa, seguir trabajando en ciertos aspectos que tengo que mejorar, y sobre todo, mejorar las sensaciones recogidas esta primera temporada», señala la jugadora.