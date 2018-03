Zalla pide investigar los posibles vertidos de la depuradora a un arroyo El Consorcio de Aguas, que asumió la gestión de la planta de agua potable en octubre, hará pruebas adicionales aunque no ha observado ningún fallo SERGIO LLAMAS ZALLA. Miércoles, 21 marzo 2018, 01:00

El Ayuntamiento de Zalla ha solicitado la colaboración del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) para investigar los posibles vertidos y episodios de malos olores que los vecinos vienen denunciando en el arroyo Sollano durante los últimos tres años. Las sospechas de los locales apuntan a la Estación Depuradora de Agua Potable (ETAP) ubicada en la zona y cuya gestión cambió del Ayuntamiento de Bilbao al Consorcio el 1 de octubre del año pasado. Ayer, el Consorcio avanzó que ha programado una serie de pruebas y muestreos adicionales del afluente para verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas.

No obstante, en el Consorcio advirtieron de que no tienen constancia de que se haya producido ninguna disfunción en las instalaciones desde que asumieron su gestión hace algo menos de medio año y recordaron que la ETAP de Sollano no tienen vertido, salvo el excedente de agua bruta procedente del embalse de Ordunte. «Por otro lado, los lodos deshidratados de la potabilizadora se llevan a un vertedero autorizado de inertes, se trata de arcillas que no generan mal olor», añadieron.

Estos residuos centran los recelos del Ayuntamiento encartado, que a través de un escrito ha pedido a la entidad que le remita las correspondientes facturas de su traslado hasta el vertedero. «Nuestra sospecha es que se han estado liberando por las noches los fangos que se generan desde la planta depuradora en el regato, porque los vecinos nos decían que veían el agua turbia a primera hora de la mañana. Si nos enseñan los albaranes, se cierra esa hipótesis», apuntó ayer el alcalde de Zalla, Javi Portillo.

Se trata tan sólo de una suposición, ya que los técnicos municipales no han detectado el origen del problema. Con todo, advierten que los lodos no serían inocuos, ya que contienen aluminio y otros componentes nocivos para la vida acuática.

Lo cierto es que los técnicos sí han constatado que algo ocurre en el arroyo Sollano, donde han documentado la desaparición de especies propias de estos regatos de montaña aguas abajo de la ETAP.

Unirse al colector

El Ayuntamiento de Zalla se ha ofrecido a cooperar con el Consorcio a la hora de identificar y, en su caso, solucionar el posible problema. Desde el área técnica del Consistorio también plantearon la posible conveniencia de que todas las instalaciones de la planta depuradora se conectaran al colector.

Portillo recordó ayer que el problema no es de ahora y advirtió de que ya trató de buscar una solución con el Ayuntamiento de Bilbao cuando era el gestor de las instalaciones, si bien no recibieron respuesta a sus peticiones. El Consistorio también puso el asunto en conocimiento de la Agencia Vasca del Agua (URA).