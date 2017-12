Zalla hace un esfuerzo «histórico» en empleo y aprueba unas cuentas de 9,1 millones de euros Son tres millones más que en este curso y tanto PNV como EH Bildu han votado en contra S. OSORIO ZALLA. Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:00

Con un 16% de desempleo, Zalla vive su mejor momento desde 2011, cuando se alcanzaron picos del 21, pero la situación aún es sangrante. «Estamos por encima de la media de Bizkaia», recuerda el alcalde Javier Portillo. Por ello, el Ayuntamiento ha realizado un «esfuerzo histórico» en la partida de empleo que se incluye en el presupuesto de 9,1 millones para el próximo curso -3 más que en 2017-, aprobado en pleno la pasada semana, aunque con los votos en contra de EH Bildu y PNV.

La inversión será de 1,1 millones de euros -927.000 aportados por las arcas municipales- en el proyecto de mejora de la empleabilidad de las personas de la comarca a través de la formación e inserción en el nuevo servicio Enkarlan ubicado en el Longar.

Asimismo, 2018 será un año «fundamental» para avanzar en las obras de los puentes de Mimetiz, que liberarán de la inundabilidad a una parte de la población, o en el nuevo parque de bomberos de Enkarterri. Por otro lado, se congelarán los impuestos, tasas y precios públicos. «A pesar de la subida de dos puntos del IPC, es conveniente sacrificar mayores ingresos para no aumentar la presión fiscal en la ciudadanía, pues aún no hemos salido de la situación de crisis». En este sentido, se destinarán 55.000 euros a las Ayudas de Emergencia Social, ya que la partida del Gobierno vasco no es suficiente.