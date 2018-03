Trapagaran se pone serio con la recogida de heces de los perros

«Tener las calles limpias es trabajo de todos, no solo de unos pocos». Este fue uno de los mensajes que lanzó ayer el Ayuntamiento de Trapagaran en la presentación de una nueva campaña de sensibilización cuyo objetivo es recordar a la ciudadanía la obligatoriedad de recoger las heces de los perros. «Queremos solicitar la colaboración de todos los vecinos que sean propietarios de canes para mantener el municipio con un aspecto bonito», manifestó el alcalde, Xabier Cuéllar, quien añadió que «los dueños deberían entender que si no actúan con civismo, el pueblo no podrá presumir de la buena imagen que ha lucido siempre».

Esta es una situación ya conocida por todos que ha vuelto a salir a palestra después de que técnicos del área de Bienestar Social encontrasen recientemente heces sin recoger en zonas de la localidad donde nunca se había producido este tipo de problemas. «Es por eso que nos vemos obligados a recordar a la ciudadanía las normas básicas de convivencia en este sentido», recalcó el regidor. «Somos conscientes de que la mayoría de la gente actúa con responsabilidad, sin embargo, hay otras personas que no quieren saber nada de las necesidades de sus mascotas. No podemos permitir que la falta de respeto y educación de unos pocos sea pagada por el resto», agregó el primer edil. Las multas pueden llegar a los 200 euros.

El Consistorio va a repetir en los próximos días una campaña de civismo que ya fue lanzada hace unos años. En primer lugar se va a colocar un bando en todos los portales, así como carteles y pegatinas con consignas como 'Tú sabes que yo solo no puedo recoger mis excrementos'. «Cuando la gente salga a pasear con sus perros tiene que llevar una bolsa de plástico para recoger las heces y depositarlas en las papeleras», zanjó Cuéllar.