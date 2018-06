TERCERA «Sólo puedo felicitar a los chavales» La expulsión de Bonilla por doble amarilla al filo del descanso fue «muy rigurosa». / M. J. SEGOVIA El Portugalete se queda a las puertas del ascenso tras una eliminatoria ante el Castellón claramente condicionada por las decisiones arbitrales SILVIA OSORIO PORTUGALETE. Martes, 26 junio 2018, 02:00

Con la cabeza alta. Ya decía hace unos días el portero del Portugalete, Jorge Mediavilla, que «las dificultades hacen a un equipo campeón». Las dificultades y también la suerte, esa que le faltó al conjunto jarrillero para hacer la machada y consumar el sueño de retornar al fútbol de bronce. Los de la Margen Izquierda se quedaron el domingo a las puertas del ascenso tras una eliminatoria ante el Castellón claramente condicionada por las decisiones arbitrales.

No pudo ser, pero no fue porque el equipo de Carlos Docando no diera la talla y fuera inferior. Todo lo contrario. Pese a las importantes bajas y a jugar en un estadio con casi 15.000 hinchas en contra, el cuadro vizcaíno rindió a un gran nivel y mantuvo sus opciones hasta el último suspiro. La expulsión de Bonilla a pocos minutos del final de la primera mitad dejó al equipo mermado y aunque sobre el terreno de juego hubo momentos en los que parecía que no hubiese un hombre menos en las filas gualdinegras, esa decisión allanó el terreno para que el combinado valenciano se alzara con el premio deseado.

«El equipo salió muy bien, muy bien colocado. Lo ha dado todo, se merecía el ascenso. Solo puedo felicitar a los chavales porque han hecho un gran trabajo durante todo el año. Ha sido una pena porque han hecho un play-off excelente y se ha decidido por detalles», afirmó ayer el técnico portugalujo. El disgusto durará un tiempo, pero el éxito de un equipo también es crear ilusión. Los de La Florida han firmado una gran fase de ascenso que, finalmente, no termina con el merecido botín. Una competición que no ha estado exenta de obstáculos, principalmente por las lesiones y las decisiones de los colegiados.

«Es una pena que se haya decidido por detalles. Se merecían el ascenso. El equipo lo ha dado todo»

Olla a presión

El equipo de la Margen Izquierda acudió al Nou Castalia prácticamente en cuadro. Josué, Gabri y Arbeloa fueron incluidos en la convocatoria, pero solo el primero estaba capacitado para participar, aunque ni mucho menos durante los 90 minutos debido a una rotura en el abductor sufrida en la ida. Gabri y Arbeloa, dos de los jugadores más importantes de este curso, se colocaron en el banquillo solo para animar a sus compañeros en la batalla. Por su parte, Cubería, otro de los pilares fundamentales del bloque, estaba sancionado, e Infante, con un codo dislocado.

Pese a todo, el conjunto portugalujo salió fuerte, dispuesto a poner las cosas difíciles a su rival. Hubo acercamientos al área contraria y, en la línea trasera, seguridad y buenas intervenciones de Mediavilla. El panorama podía parecer que pintaba bien hasta que el árbitro sacó la segunda amarilla a Bonilla antes del descanso. «La presión ambiental que dicen que a los futbolistas les puede influenciar, igual les ha influenciado más a los árbitros», señaló el preparador getxotarra. Una decisión del colegiado cuanto menos polémica, al igual que el penalti señalado en el minuto 93 en el partido de ida. De ahí que los aficionados estallaran por las redes sociales calificando la eliminatoria como «un robo».

La afición, «de diez»

Contra viento y marea. Así ha sido la tercera y última ronda del play-off para el Portugalete. Los aficionados lo saben y, por eso, sienten orgullo de su equipo. Un sentimiento que los hinchas que acudieron a Castellón mostraron a los suyos durante el partido y el viaje de vuelta. Los seguidores desplazados regresaron, al igual que el equipo, tras el encuentro. Pasadas cuatro horas, toda la comitiva realizó una parada en Zaragoza que Docando calificó como «un momento increíble».

«Nos recibieron con bengalas, nos dieron abrazos, la enhorabuena... Antes, nos habían esperado en el campo. Ha sido una afición de diez. Fueron pocos, pero parecía que estaban 500», elogió. Estos momentos inolvidables deben servir para futuro. Ahora toca pasar página y centrarse en la preparación de la siguiente temporada, en la que habrá una nueva oportunidad. Por el momento, el técnico afirmó que nadie le ha dicho «nada» sobre su continuidad tras una gran campaña en la que cogió al equipo en decimocuarta posición hasta lograr la estabilidad y llegar a la final de un play-off en el que, en esta ocasión, la suerte no ha estado de cara. Solo la suerte.