Sestao subirá sus impuestos un 2,8% para el próximo año La recogida de basuras y la gestión de los polideportivos siguen generando pérdidas millonarias, reconoce el alcalde, Josu Bergara ENEKO PÉREZ SESTAO. Martes, 26 septiembre 2017, 02:00

Sestao deberá acometer una actualización general del 2,8% en las tasas e impuestos municipales para el próximo ejercicio. Esta medida en relación a las ordenanzas fiscales, que será aprobada en el pleno que se celebra hoy, tiene como principal objetivo «tratar de recuperar el nivel de autofinanciación de nuestros servicios, puesto que el ratio de ingresos apenas alcanza para cubrir la mitad de los gastos en la mayoría de los casos», señaló ayer a este periódico el alcalde, Josu Bergara. El año pasado la subida solo afectó a la tasa de la basura.

Los datos hablan por sí solos. Solo la gestión de los polideportivos, por ejemplo, podría generar en este 2017 pérdidas cercanas a los 2,5 millones de euros. «No podemos aplicar subidas importantes, por eso es vital que hagamos un esfuerzo entre todos para seguir, poco a poco, en la línea que llevamos hasta ahora», reconoció Bergara. Como muestra, el abono anual familiar del polideportivo pasará de costar 128,95 a 132,55 euros. Esta resolución permitirá al Consistorio fabril ingresar 281.000 euros más en recaudación de impuestos en un año en el que «han llegado malas noticias de empresas locales como la ACB o La Naval», incide el regidor municipal.

El incremento, aplicado en base a la subida del IPC de Euskadi en agosto, «servirá también para garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento. Estas ganancias ayudan a que los servicios sociales sigan funcionando y a que los programas municipales se mantengan activos», aclaró el líder jeltzale, quien también recordó que «hay algunas decisiones que se tomaron cuando Sestao tenía 42.000 habitantes. Ahora tenemos que ser inteligentes, mantener la prudencia y pactar alianzas con otras instituciones que permitan que este pueblo tenga un futuro equilibrado y sostenible».

Exentos de pago

No obstante, hay algunas tasas que van a quedar fuera de esta actualización de las ordenanzas fiscales. Así, no habrá recargo para las personas mayores que pagan por la estancia en la residencia Juan Ellacuría, ni por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, un respiro para un colectivo especialmente sensible a la crisis.

Además, los precios de la escuela de música y el euskaltegi se mantendrán también intactos por ahora, puesto que «desde el Consistorio entendemos que todo lo relacionado con la educación es prioritario. Nadie se va a quedar sin estudiar aquí por falta de recursos económicos», destacó Bergara. De igual forma, habrá distintas bonificaciones para hacer frente al pago de impuestos como el IBI o la tarifa del alcantarillado, en función de los ingresos familiares.