AJEDREZ Sabrina Vega: «El Sestao era el equipo en el que quería estar» Vega forma parte de las filas vizcaínas desde hace dos temporadas. El acuerdo fue «fácil». / S. B. La jugadora canaria, campeona de España en categoría absoluta, recibe esta tarde el Premio a la Mejor Deportista Femenina de Sestao SILVIA OSORIO SESTAO. Jueves, 21 diciembre 2017, 01:00

El Sestao Bizkaialde puede presumir de contar en sus filas con una de las mejores jugadoras de ajedrez a nivel nacional y europeo. Sabrina Vega (Las Palmas de Gran Canaria, 1987) visita hoy la localidad fabril para recibir el Premio a la Mejor Deportista Femenina de Sestao por su intachable trayectoria deportiva. La maestra canaria ha sido cuatro veces campeona de España -título que ostenta en la actualidad-, además de subcampeona de Europa en 2016 y dos veces ha cantado el alirón en el Nacional de equipos de División de Honor, liderando al conjunto de Las Llanas. Tenaz y constante, mantiene los pies en el suelo, pero asegura de que se ve con posibilidades de batirse en duelo con las figuras más destacadas de esta disciplina a nivel internacional. El Mundial 2018 es su máxima aspiración.

- ¿Qué supone este premio para usted?

- Ha sido una sorpresa y un reconocimiento muy bonito. Es mi tercer año en Sestao y estoy muy contenta.

- ¿Cómo recaló en el Club Ajedrez Sestao?

- Hace dos temporadas, la Federación Española de Ajedrez insertó un tablero femenino obligatorio en la máxima categoría de clubes de División de Honor. Sestao era el equipo en el que quería estar. Tenía una buena trayectoria y un compañero de selección que competía en este club. Tuve la fortuna de que contactaron conmigo y todo fue muy fácil.

- Esa unión ha dado sus frutos.

- Parece que me han dado suerte. Además de quedar con ellos campeones de España, a título individual me ha ido muy bien. Nos hemos enriquecido juntos.

- ¿Cuál es su secreto para estar en lo más alto?

- Como todo en la vida, la clave está en disfrutar de lo que se hace, en ponerle ilusión. Tuve la suerte de conocer de pequeñita al que llamo mi eterno maestro (el jugador canario, Ernesto Solana) y me supo inculcar la pasión por el ajedrez. Es el motor de todo.

- Ha sido subcampeona de Europa. ¿Reinar en el Viejo Continente es uno de sus próximos retos?

- El objetivo es mejorar e ir viendo en qué estado de forma me encuentro. Sí es cierto que llevo un par de temporadas que mi juego ha evolucionado bastante y que me puedo enfrentar de tú a tú a las mejores del ranking internacional. Realmente, el objetivo del Europeo era estar entre las catorce primeras para clasificarnos para el Mundial. Lo conseguimos y en principio a finales de 2018 lo tendremos. Ahora, lo importante es trabajar y entrenar bien para esa cita, y hacer un buen mundial.

Espíritu de superación

- ¿Cómo se prepara para un campeonato?

- Es fundamental prepararse bien tanto en el periodo de torneos como en el de entrenamientos. No puedes quedarte sin torneos porque pierdes el toque de la competición y es importantísimo y tampoco sin estudios ya que la información se acumula. Este año creo que me he excedido el tema de los torneos. No he parado de jugar. En todo el año no he estado más de dos meses en casa. Ahora tengo este mes para descansar la mente y estudiar.

- ¿Cómo ve la situación del ajedrez femenino?

- Precisamente, estos días he estado en Santiago con un proyecto de la federación para promocionar e incentivar la participación de las niñas y las mujeres. Es verdad que aún somos muy inferiores en número de participantes, pero yo creo que es lo de menos. Lo importante es tratar de despertar la curiosidad y que las mujeres la puedan tener. Antes se concebía como un mundo de hombres y ahora ya no, aunque todavía tenemos un largo camino por delante.

- ¿Cúales cree que deben ser las virtudes de un buen jugador?

- En un jugador hay parte de talento y otra de trabajo. La concentración, el tener una mente estructurada, la memoria, la paciencia o el espíritu de superación son fundamentales. En el ajedrez, además de ir creciendo como jugador, también vas creciendo como persona.