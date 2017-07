Santurtzi restringirá el tráfico al puerto antes y después de los conciertos festivos Los muretes de cemento se comenzaron a instalar el martes. / E. C. El Ayuntamiento refuerza el protocolo de seguridad en zonas peatonales con el objetivo de evitar atropellos y embotellamientos SILVIA OSORIO SANTURTZI Miércoles, 12 julio 2017, 23:37

Con el objetivo de velar por la seguridad de lugareños y visitantes, el Ayuntamiento de Santurtzi ha reforzado el dispositivo especial para los ‘cármenes’ que arrancan mañana. Además de los muros antiyihadistas para taponar la entrada del parque Central ante colisiones imprevistas de vehículos, el concejal de Seguridad Ciudadana, Iván López, anunció ayer la restricción del tráfico al puerto una hora antes y otra hora después de los conciertos, otra de las novedades del protocolo.

«En el cruce de avenida Murrieta con el parque se hará un proceso de selección de vehículos de cara a que no accedan todos los del mundo a una zona que se vuelve semipeatonal por el propio acceso de las personas hacia el puerto y al final se producen complicaciones», arguyó. El objetivo es evitar embotellamientos y atropellos. Los vecinos con garaje o los coches que accedan al parking subterráneo del parque podrán pasar.

Campaña contra las agresiones sexistas y el abuso de alcohol Pese a que el año pasado no se interpuso ninguna denuncia, el Ayuntamiento de Santurtzi recuerda que «no es no» en materia de agresiones sexistas. Durante los días festivos se instalarán varios paneles en la calle Itsasalde que tratan de concienciar contra los abusos sexuales y la ingesta masiva de alcohol.

Sin embargo, la medida excepcional que más ha llamado la atención es la instalación de cinco pilotes en la bajada de Barandiaran. López achacó su colocación –por primera vez en unas fiestas– a «un tema de prevención de alcohol» y no al temor por un ataque terrorista. «La Peatonal está normalmente muy llena y queremos maximizar la seguridad de cara a que si baja algún vehículo conducido por una persona que no esté en condiciones de llevar un vehículo, no pueda producirse ningún atropello», precisó al tiempo que recordó que «no hay ninguna señal que nos permita prever nada relacionado con el yihadismo».

34 municipales cada día

En esta premisa de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del festejo, el equipo de gobierno volvió a solicitar a ADIF la interrupcción del tráfico ferroviario de mercancías por la noche. Finalmente, se reducirá el paso de trenes y entre las diez de la noche y la una de la madrugada, en plena hora punta de los conciertos, los convoyes no circularán. En cuanto a la vigilancia policial, serán 34 agentes municipales de media al día, una cifra «ligeramente inferior» a la del año pasado, aunque se compensa con el aumento de patrullas de la Ertzaintza. Aunque esta explicación no ha contentado a los sindicatos del gremio. El dispositivo asistencial y el de limpieza será el mismo que otros años.