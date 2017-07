Santurtzi refuerza la seguridad en fiestas de El Carmen con ‘muros antiyihadistas’ Los muros ya han sido colocados, lo que ha provocado mucha expectación en la localidad. / E. C. Colocan cinco pilotes de hormigón para taponar la zona peatonal y prevenir ataques con camiones como los vividos en Europa SILVIA OSORIO SANTURTZI Miércoles, 12 julio 2017, 03:50

Los ‘cármenes’ de Santurtzi, que arrancan el viernes, son las segundas fiestas más multitudinarias del calendario vizcaíno después de la Aste Nagusia: se esperan entre 300.000 y 400.000 asistentes. Por ello, la seguridad es todos los veranos un reto para el Ayuntamiento de la villa marinera. Este año se ha reforzado todavía más para prevenir potenciales atentados yihadistas. La alcaldesa, Aintzane Urkijo (PNV), ya había avanzado hace unas semanas que el equipo de Gobierno estaba trabajando en incorporar medidas excepcionales al habitual dispositivo policial, que el Ayuntamiento hará público a lo largo de hoy.

Ese dispositivo comenzó a materializarse ayer, según pudo comprobar este periódico. El Consistorio marinero ha instalado cinco muros de hormigón en la bajada de la calle Miguel de Barandiarán, que linda con el parque central y la zona peatonal del municipio, donde se concentra la mayor parte de la gente durante los diez días que duran las fiestas. Según confirmaron fuentes municipales, estos pilotes de uso temporal, que serán los únicos que se coloquen en el pueblo, permitirán taponar la entrada al recinto «con el fin de garantizar con mayor efectividad la seguridad de la zona».

OTROS AYUNTAMIENTO getxo Algorta, Romo y Puerto Viejo: «El Ayuntamiento está pendiente de las instrucciones de la Ertzaintza en una reunión que se celebrará hoy». basauri San Fausto. «Las medidas de seguridad se tomarán teniendo en cuenta las recomendaciones policiales y los niveles de alerta». amorebieta El Carmen. «No nos hemos planteado ninguna medida similar, aunque nos parece fenomenal lo que hagan otros municipios». barakaldo El Carmen. «Realizaremos controles de seguridad igual que el año pasado. La alerta no ha subido». portugalete San Roque. «No he mos hablado con la Policía aún de este asunto porque el dispositivo se prepara en agosto, pero esto en concreto no es algo que nos preocupe».

Los bloques terminaron de colocarse ayer mismo y son de tipo New Jersey, unas barreras que mejoran la seguridad vial en las carreteras, autovías y autopistas cuando se están realizando labores de mantenimiento. Irán acompañados de cuatro jardineras decorativas formando una gran barrera. En caso de emergencia, se permitirá «en todo momento» el acceso de vehículos sanitarios, así como a los garajes de la zona.

La Coorporación trata así de prevenir sucesos trágicos como los atropellos masivos de Niza o Londres, donde los yihadistas del DAESH se llevaron por delante la vida de decenas de ciudadanos al irrumpir con vehículos pesados en zonas peatonales. La alerta terrorista sigue en nivel 4 (riesgo alto) en España y los integrantes de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, el cónclave que reúne a los máximos responsables policiales del país, han pedido al ministro Juan Ignacio Zoido que lance un mensaje de consumo interno para los funcionarios: hay que «mantenerse tensionados» durante los constantes despliegues de seguridad que se organizan para cada acto público de mediana envergadura.

La oposición, a favor

Los bloques de hormigón son la novedad más importante del dispositivo especial. La oposición municipal no ve con malos ojos la colocación de estas barreras, que popularmente se han bautizado como ‘antiyihadistas’. «Hay que tomárselo como una medida más de corte de tráfico. No creo que seamos un punto referente para los grupos de esta índole», explica Aitor Unanue, portavoz de Sí Se Puede Santurtzi, segunda fuerza política en la localidad. Bildu también se toma la decisión «como cualquier otra» relacionada con la seguridad en las fiestas. «No hay que darle más importancia de la que tiene. No deja de ser una medida de prevención, supuestamente positiva, y para evitar accidentes».

Janire Larrea, portavoz del PSE, asegura que los jeltzales ya les trasladaron en su momento que «iban a buscar la mejor fórmula para garantizar la seguridad y, si es esta, estamos completamente de acuerdo». También está a favor el PP. Su único concejal, Luis Ángel Urdiales, asegura que son decisiones «entendibles».