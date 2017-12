Santurtzi recupera después de seis años las salidas en velero para avistar aves Velero en el Abra, al fondo Santurce. / Maika Salguero Las excursiones están organizadas por la empresa Ver Ballenas en colaboración de Náutica Galea y la primera tendrá lugar este sábado ENEKO PÉREZ SANTURTZI. Jueves, 21 diciembre 2017, 01:00

Los amantes de la naturaleza que visiten Santurtzi las próximas semanas están de enhorabuena. La localidad marinera ofrecerá a partir de este mismo sábado visitas turísticas en velero para avistar aves en la desembocadura del Nervión y la bahía del Abra. Esta no es la primera vez que se celebran excursiones de este tipo, que ya tuvieron una muy buena acogida cuando comenzaron a realizarse en 2007. No obstante, hace seis años, la empresa responsable, Ver Ballenas, se quedó sin el bote que utilizaba y no ha sido hasta ahora, gracias a la colaboración de la compañía Náutica Galea, cuando ha podido retomar esta iniciativa.

Las salidas, que están programadas para este sábado y los días 13, 20 y 27 de enero, tendrán una duración de cuatro horas y media, y su precio será de 39 euros por persona y 35 para los menores de 14 años. El viaje consistirá en «navegar por nuestra ría para disfrutar de la presencia de unas 50 especies salvajes, como las serretas medianas, las alcas, los araos, las gaviotas enanas, las Delaware y los colimbos grandes», avanzó ayer Gorka Ocio, ornitólogo y responsable de las excursiones. «Es una forma distinta de disfrutar de estos animales y de aficionarse por la fauna que nos rodea. Vamos a hacer que la gente que venga sea parte activa en el trayecto», agregó.

Hasta el río Galindo

La ruta, además de surcar el Abra, pasará por debajo del Puente Colgante hasta llegar a la desembocadura del río Galindo en la ría. «El propio estado del agua en estos momentos es un magnífico indicador de la buena salud de nuestro entorno marítimo y una muestra de la regeneración y recuperación de estas aguas», valoró Ocio. Las personas interesadas pueden recabar más información en la Oficina de Turismo del Consistorio marinero, bien presencialmente o a través de correo electrónico y teléfono.