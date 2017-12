Santurtzi, reconocido a nivel nacional por estar a la cabeza en inversión social La localidad costera es junto a Baza (Granada) el municipio de más de 20.000 habitantes que más presupuesto dedicó en 2016 a los servicios sociales E. PÉREZ SANTURTZI. Sábado, 2 diciembre 2017, 01:00

La preocupación de Santurtzi por el bienestar de las personas con menos recursos ha sido recientemente reconocida a nivel nacional. La localidad de la Margen Izquierda es, junto a Baza, en la provincia de Granada, el municipio a nivel estatal de más de 20.000 habitantes que más presupuesto dedicó en 2016 al área de Servicios Sociales. Este informe, que se suele preparar de forma anual, ha sido redactado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, quienes han analizado las cuentas de 384 ayuntamientos de toda España.

En concreto, la localidad de la Margen Izquierda destinó a este fin más de 260 euros por persona, una cifra que contrasta enormemente con los 18,05 de Torre Pacheco, en Murcia. Según este examen a las partidas presupuestarias, Santurtzi ha alcanzado «la excelencia» en esta materia, al igual que otras poblaciones vascas como Eibar, Rentería o Arrasate. La alcaldesa, Aintzane Urkijo, celebró ayer esta noticia, asegurando que «nuestra apuesta por hacer un pueblo mejor para todos sigue manteniéndose firme. Siempre prestaremos especial atención a aquellos que más lo necesiten».

Solo en 2016 el Consistorio marinero invirtió en el departamento de Acción Social un total de 6.225.000 euros, a los que habría que sumar los 5.840.000 que se llevó la residencia municipal.

No obstante, la distinción obtenida dependía también de que estas partidas no se vieran recortadas en el ejercicio siguiente, algo que no se produjo, puesto que en 2017 la inversión creció ligeramente. Asimismo, se añadieron 300.000 euros en ayudas para pagar el IBI. Un suplemento que fue aplaudido por todos los grupos que componen el pleno y que se repetirá también en las cuentas de 2018.