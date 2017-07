BALONCESTO El ex del Santurtzi Imanol Adán se une al proyecto deportivo de Oribeltza Adán, a la izquierda, ya trabaja con la entidad jarrillera. / ORIBELTZA El reputado entrenador regresa a Portugalete para tratar de hacer crecer a la entidad y buscar «jugadores del más alto nivel» S. OSORIO santurtzi. Martes, 11 julio 2017, 02:00

El club de baloncesto Oribeltza de Portugalete ha realizado un fichaje de lujo con el que espera hacer crecer su proyecto deportivo para los próximos años. La entidad ha llegado a un acuerdo con Imanol Adán, extécnico del Santurtzi y portugalujo de nacimiento.

Según señala el club, el preparador jarrillero coge las riendas deportivas del club «con el ánimo de sumar, de aunar y unificar criterios entre entrenadores y jugadores en un momento en que le apetece consolidar este proyecto deportivo». Adán cuenta con un amplio y contrastado currículum como entrenador de formación tras pasar el C.B. Hospitalet, Sabadell Bàsquet, Safa Claror, Loiola Indautxu y Jarrilleros sk. El entrenador portugalujo se ha planteado como un nuevo «reto» esta nueva andadura.

«El motivo que me impulsa a volver a Portugalete, donde me formé como jugador y entrenador, es tratar de recuperar la implicación y el nivel deportivo que había hace 15 años cuando me marché. Se trata de un proyecto deportivo a largo plazo, que requiere de paciencia, implicación y gran pasión, que es lo que he visto en la junta directiva del Oribeltza», señala.

Adán arenga a remar «todos en la misma dirección» y afirma que le gustaría encontrar un «lugar» donde poder entrenar cuatro o cinco días a la semana, «con jugadores para trabajar de verdad; seguro que conseguiremos jugadores al más alto nivel». Para ello, en los equipos federados, además de los entrenadores que continúan, se une Alberto Gutiérrez López, con 43 años de experiencia y con pasado en Cruces, Cooperativa Basauri, Ibaizabal, Loiola, Escolapios y Getxo, entre otros. A este duo, se une Carlos Chento que ya entrenó la pasada temporada al regional femenino del Club y también ha pasado por unos cuantos clubes vizcaínos en diversas categorías, que darán un poso de calidad en los equipos grandes del club.