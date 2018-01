El Santurtzi femenino, un estreno por todo lo alto en la liga vasca El bloque está formado por un total de 14 jugadoras de la zona. / BORJA AGUDO En su primer año de andadura, las marineras dan la sorpresa y, aunque la meta es salvarse, no descartan el ascenso SILVIA OSORIO SANTURTZI. Miércoles, 3 enero 2018, 01:00

Pese a ser su primer año de andadura, el Santurtzi femenino de fútbol sala ya ha dado la sorpresa. La escuadra morada ha llegado al parón en liga autonómica vasca -la antesala de la Segunda División, ya en la élite de esta disciplina- como líder en solitario de la categoría, con un total de 25 puntos en su cajón y sacando 2 al filial del Bilbo, en segunda posición. Pisan muy fuerte. Sin duda, un estreno por todo lo alto que en el seno de la entidad de la Margen Izquierda no se esperaban ni por asomo.

«La verdad que el objetivo no era estar tan arriba porque el equipo era totalmente nuevo. Pero las chavalas están trabajando de maravilla y se lo han ganado», afirma con orgullo el técnico santurtziarra, Asier Navarro. Prueba de la fortaleza con la que han arrancado esta primera campaña es el contundente 8-0 que endosaron a su rival en la última jornada del año. Un resultado que les ha permitido afrontar el descanso vacacional -la competición se reanuda este fin de semana- con la moral muy alta.

El camino, sin embargo, no ha sido fácil. El combinado marinero ha sufrido bajas de jugadoras importantes que han lastrado al equipo en algunos partidos. «Queremos aprovechar el parón para intentar recuperarlas», comenta el míster, quien cree que el hecho de ser un equipo nuevo les ha beneficiado a la hora de competir. «El resto de rivales igual no se esperaban tanto de nosotras», mantiene. Aún son pocas jornadas de competición, pero el bloque ya ha mostrado unas virtudes que le han hecho ser merecedor del botín. «No nos hemos complicado. Las tres cosas que hacemos bien seguimos haciéndolas bien. En casa hemos dominado los partidos y eso ha sido clave», opina Navarro.

La versión femenina del Santurtzi de fútbol sala aún está recién salida del horno. El equipo se creó este pasado verano y cuenta con un total de 14 jugadoras que se unieron al proyecto tras participar en unas jornadas de puertas abiertas ideadas para captar chicas interesadas en competir en esta disciplina.

Cautela

El objetivo inicial era asentar al equipo en la categoría, pero visto el meteórico arranque se podría pensar en cotas más altas. El técnico quiere ser cauto y asegura que hasta que no termine la primera vuelta -quedan todavía tres partidos, que se disputarán este mes- no quiere fijar metas. «El objetivo de dar el salto siempre ha estado ahí para el club, pero no se pensaba en que fuera este año. Está claro que si las cosas siguen así, podremos plantearnos objetivos más ambiciosos».