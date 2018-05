«Presentarme a concursos es una necesidad. No puedes parar» Asier Martínez posa con el cartel de estas fiestas de San Roque. / H. R. Este joven portugalujo ha ganado el certamen para el cartel de las fiestas de San Roque con la obra 'Zapiak kalera-Pañuelos a la calle'Asier Martínez Diseñador gráfico HELENA RODRÍGUEZ PORTUGALETE. Sábado, 19 mayo 2018, 02:00

Asier Martínez le ha cogido el truco a eso de diseñar carteles de fiestas. Hasta ayer sumaba tres: dos en Portugalete, su villa natal, y uno en Santurtzi. Los votos populares han decidido que firme también el de San Roque de este año. 375 personas de las 894 que han participado en la elección se han decantado por su obra, 'Zapiak Kalera-Pañuelos a la calle'. Un proceso que este año ha sorprendido a las autoridades locales por el alto número de participantes, un 175% más que en la edición pasada. Mayor mérito para este portugalujo de 34 años y profesional de diseño gráfico y la ilustración.

- ¿Es usted un profesional de los concursos de carteles festivos?

- Me lo paso bien. Disfruto haciéndolo.

- ¿Algo distinto a su día a día como diseñador gráfico?

- Sí. Allí tengo algunas propuestas que me resultan más aburridas. Con esto me puedo explayar más.

- ¿Así que seguirá presentándose a concursos de carteles festivos?

- No puedes parar. Es una necesidad al fin y al cabo.

- 'Zapiak Kalera' ha sido elegido por votación popular. Algunos de sus colegas de profesión no están muy a favor de este sistema.

- Soy muy crítico con ello. Creo que se está cogiendo una tendencia un poco peligrosa que a la larga va a hacer que baje el nivel.

- ¿En el caso de Portugalete hay una preselección?

- Aquí no llegan todos los presentados a la fase de elección ciudadana. Hay un jurado técnico previo que hace una criba. Es distinto.

- ¿En qué se diferencia esta obras de las otras dos que resultaron ganadoras para los San Roques 2012 y 2016?

- El primero era un dibujo bastante más lineal, más realista. El de 2016 era una imagen más vectorial, más amable, todo más redondeado, con unas letras con un poco de volumen que formaba una especie de jarra.

- ¿Y 'Zapiak Kalera'?

- Es el menos pretencioso. Es más simple, más plano. Hay veces que hay que sacrificar cosas para que la idea se proyecte mejor.

- ¿Tardó mucho en presentarse la idea?

- Ha sido un proceso bastante rápido, tanto en lo creativo como en la ejecución. Hay veces que divago más. En este caso, he sabido elegir lo que poner y lo que no.

- ¿No me diga que le ha dedicado pocas horas?

- En horas no sabría decir. La ejecución final... no sé, unas 2 o 3 horas, pero todo el desarrollo requiere más tiempo de lo que parece.

- Se va a hacer popular.

- Esa es otra cosa que no me gusta mucho. Luego me viene la gente y me dice: «Me debes una caña, que yo te voté...». Jajajaja.