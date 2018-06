TERCERA El Portugalete recurre la tarjeta roja a Artabe en el partido de ida ante el Plasencia S. OSORIO PORTUGALETE. Miércoles, 6 junio 2018, 02:00

El Portugalete trata de quemar todos los cartuchos para intentar que Ander Artabe esté disponible para el míster, Carlos Docando, en el partido de vuelta de la semifinal de la promoción, que tendrá lugar este sábado (La Florida. 18.00 horas) ante el Plasencia. El club jarrillero confirmó ayer a este diario que ha recurrido la tarjeta roja que el lateral izquierdo vio en la segunda mitad del encuentro del domingo en el estadio cacereño.

La entidad vizcaína ha presentado un recurso ante la Federación Española de Fútbol y ha adjuntado imágenes de la jugada, en la que el línea decretó penalti y expulsión directa. En el minuto 55, cuando los gualdinegros vencían 0-2, Artabe despejó un rechace de Henares, pero el juez de línea entendió que lo sacó con el brazo.

Una jugada muy dudosa que condicionó el resto de la contienda y que el club gualdinegro no ha dudado en reclamar. «Igual no es ni penalti. Al final, lo único que hace él es el acto reflejo de protegerse la zona genital. El balón le queda a él; el cuerpo no va al balón. Es una acción natural», afirmó el presidente jarrillero, Eduardo Rivacoba. El Comité de Apelación se espera que lo resuelva para final de semana. «Estamos esperanzados», añadió.

Animar la asistencia

Por otro lado, los precios para el encuentro de vuelta en La Florida oscilarán entre 5 y 15 euros. Los socios pagarán 5 y el público 15, pero si los abonados van acompañados de un invitado, la entrada será a 15 para los dos. De esta manera, el club trata de «incentivar que acuda el público local» y que el campo sea una caldera.