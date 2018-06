TERCERA El Portugalete recupera a Ezequiel Loza y prescinde de Docando Loza posa junto a Trespalacios, el nuevo director deportivo. / C. P. La directiva jarrillera también incorpora a Tiniko Trespalacios como secretario técnico para la nueva temporada S. OSORIO PORTUGALETE. Jueves, 28 junio 2018, 02:00

Tras el mazazo de Castellón, el Portugalete se renueva para amarrar el ascenso el próximo curso. Para ello, la directiva gualdinegra ha decidido prescindir de Carlos Docando y recuperar a Ezequiel Loza, técnico cántabro con el que el conjunto de La Florida firmó hace tres temporadas su último ascenso, pero al que se le cesó tras los malos resultados. El nuevo proyecto deportivo se reforzará con un nuevo secretario técnico, Tiniko Trespalacios, quien ya ejerció este cargo en el desaparecido Lemona.

La gran campaña realizada por el hasta ahora preparador gualdinegro y un play-off en el que el equipo ha dado el do de pecho, poniendo las cosas muy difíciles a sus rivales y claramente condicionado por las decisiones arbitrales, no han sido motivos suficientes para que la entidad haya propuesto a Docando la oferta de renovación, permitiéndole iniciar un proyecto deportivo propio.

El míster getxotarra tuvo una difícil papeleta al tomar las riendas del equipo en decimocuarta posición tras la destitución de Aitor Calle, pero logró llegar hasta la final de la promoción. De nuevo un mazazo para un entrenador que cuenta con un currículo intachable y que, salvo giro inesperado, se quedará en blanco. Docando, que prefirió no hacer declaraciones, recibió muestras de apoyo en las redes sociales. Su continuidad estaba supeditada, por contrato, a la consecución del ascenso. «Es algo muy común y de lo cual no nos arrepentimos, pero no se ha dado el caso. Empezamos un nuevo proyecto para intentar ascender y pondremos toda la carne en el asador. Creemos que Ezequiel es la persona mejor dotada para llevar a cabo esa difícil empresa. Cuando tomamos la decisión de quien será el entrenador del año que viene, lo que pensamos es en el año que viene. Empezamos una página en blanco», señaló el presidente, Eduardo Rivacoba.

Bengoetxea, al Alavés B

Desde la entidad agradecieron a Docando la labor realizada, «dejando la puerta abierta a un entrenador que ha destacado por su trabajo y buena armonía con la plantilla y resto de estamentos del club». Loza, que en el último año ha ejercido como coordinador de la cantera del Racing de Santander, vuelve al Portugalete, un club en el que es un hombre querido, sobre todo, por ese recuerdo imborrable del ascenso. El contrato es para dos temporadas.

A partir de ahora, la idea es renovar al «80%» de la plantilla, aunque el máximo dirigente del club asume que será «difícil» debido «a las exigencias de los jugadores» que pueden complicar las negociaciones y a las ofertas que algunos jugadores han recibido de equipos filiales o de categoría superior. Es el caso de Gabri Ortega y Mikel Cubería, quien ha sonado para el Barakaldo, un interés que Rivacoba desmiente. Las que sí están confirmadas son las bajas de Jorge Bengoetxea, que ha fichado en el Alavés B, y de Txaber, que vuelve a su club de origen, el Eibar para jugar cedido en el Vitoria de Segunda B.