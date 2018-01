Portugalete presenta un presupuesto de 48'6 millones que apuesta por las inversiones La Casa Iza será uno de los proyectos en los más se invertirá este año en Portugalete. / E. PÉREZ Las cuentas, que han crecido un 7% respecto al año pasado al no tener que devolver nada a Udalkutxa, serán votadas por el pleno en febrero ENEKO PÉREZ PORTUGALETE. Sábado, 13 enero 2018, 01:00

La crisis aprieta pero ya no ahoga. Al menos eso parece si miramos las cuentas de los ayuntamientos de los últimos años. Es el caso de Portugalete, que ayer presentó el borrador del presupuesto para este año. El equipo de gobierno contará con 48,6 millones de euros, un 7% más que el último. El alcalde, Mikel Torres, justificó este incremento en Udalkutxa: «Todo apunta a que este año no vamos a tener que devolver dinero. Las previsiones de recaudación que habían realizado en esta ocasión se han cumplido». Con todo, el primer edil remarcó que «desde 2009 hemos recibido 14 millones de euros menos de los que nos correspondían por esta razón».

A pesar de este «crecimiento real», algo que no se había visto en los últimos años, el regidor socialista prefirió no lanzar las campanas al vuelo. «Este presupuesto es responsable con el gasto, realista con el ingreso y está totalmente ajustado siguiendo un estricto principio de prudencia. No podemos permitirnos ningún despiste», afirmó. Las cuentas serán sometidas a votación en el pleno de febrero.

La subida presupuestaria ha supuesto que áreas como Seguridad Ciudadana o Bienestar Social hayan notado un incremento de sus partidas en un 11% y un 13%, respectivamente. El primero contará con 5 millones de euros. Y la novedad más importante radica en que once de las plazas de la Policía Municipal pasarán a ser fijas.

El capítulo de las inversiones directas es, con diferencia, el que mayor aumento ha sufrido respecto al curso anterior. Los 1,6 millones de euros con los que va a contar suponen un 150% más de lo visto en 2017. «La transformación y modernización que se ha visto en el municipio en los últimos tiempos está haciendo que este sea un lugar más atractivo para vivir», destacó Torres. En este sentido, los proyectos más relevantes son los cuatro ascensores que se van a instalar en el Grupo Miramar y entre General Castaños y Hernán Cortés por un valor conjunto de 550.000 euros.

Casa Iza

La rehabilitación integral de las viviendas del número 30 de la calle Víctor Chávarri, conocida antiguamente como la Casa Iza, también va a ser una de las actuaciones más reseñables, con un desembolso de unos 282.000 euros. Además, los usuarios de las piscinas del Muelle Churruca podrán estrenar el nuevo césped de hierba artificial que se va a colocar antes de que se inicie la temporada de baño.

Por otro lado, las subvenciones que se conceden a entidades sociales, culturales, deportivas, juveniles, centros escolares o asociaciones de comerciantes también han experimentado un crecimiento del 10%, ascendiendo hasta los 550.000 euros. «Es importante mantener con fuerza el tejido social que tenemos. Ellos nos proporcionan un gran número de actividades y estas son, a menudo, la única vía de financiación que tienen para subsistir», zanjó Torres.