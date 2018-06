Portugalete estudia el traslado del euskaltegi municipal por goteras y falta de accesibilidad El pleno municipal aprueba por unanimidad una moción de EH Bildu para atajar la situación HELENA RODRÍGUEZ PORTUGALETE. Viernes, 29 junio 2018, 02:00

La corporación del Ayuntamiento de Portugalete aprobó ayer por unanimidad una moción de EH Bildu en la que se solicitaba estudiar la situación del euskaltegi municipal. El centro, ubicado en la calle Julio G. Lumbreras, sufre «desde hace tiempo goteras, humedades, malos olores y una falta total de accesibilidad», denuncia la edil de la formación, Irati Tobar.

«No hay luz natural y las obras que se hicieron en 2011 son insuficientes, por eso pedimos que se estudien las posibilidades que hay para su traslado», pide. Mientras se busca una nueva ubicación, el equipo de gobierno anunció que se tomarán medidas para mejorar la instalación.

Reubicarlo, no obstante, no será ni fácil ni rápido «dada la escasez de locales que cumplan las condiciones necesarias», reconoció el alcalde, Mikel Torres. Estamos en negociaciones con el Gobierno vasco para habilitar un centro de enseñanza en desuso, pero lo tienen que decidir ellos. Si fuera tan sencillo, ya lo habríamos trasladado, pero no lo es», anunció.

Presupuestos participativos

Portujaluj@ Despierta, por su parte, también vio refrendada una moción, consensuada con PSE, PNV y PP, para incluir en la memoria anual del área de Bienestar Social los criterios técnicos de reducción que se dan actualmente en las Ayudas de Emergencia Social (AES), así como para explicar las razones de dichas minoraciones.