«Nos podremos arrepentir de los plazos de la obra, pero no de cómo se ha ejecutado» La avería se subsanó en dos horas, pero causó un gran revuelo. / E. C. Nuevo revuelo en la recta final de la reforma de la calle Santa Eulalia, en Santurtzi: la tormenta del sábado rompe una arqueta y levanta el asfalto SILVIA OSORIO SANTURTZI. Martes, 29 mayo 2018, 02:00

La reforma de la calle Santa Eulalia, una de las arterias más comerciales de Santurtzi, está trayendo de cabeza al equipo de gobierno del PNV. Ni en su recta final se libra de la polémica. Ayer, el concejal de Obras y Servicios, Álvaro Aresti, salió al paso de las críticas vertidas de nuevo contra la gestión de esta actuación tras la rotura de una arqueta recién instalada en el cruce con Genaro Oraá.

El sábado, la tromba que cayó pasadas las cuatro de la tarde, reventó la tapa de una alcantarilla y, como consecuencia, levantó el asfalto, una imagen que corrió como la pólvora por las redes sociales y que causó un gran revuelo. Según explicó el edil jeltzale, fue un fallo puntual motivado por la excesiva presión del agua. «Por los retrasos que ha habido, Santa Eulalia está en boca de todos. Esta obra no incluía la renovación de la canalización que viene de Kabiezes y hemos tenido la mala suerte de que la avería se haya producido en este punto ya existente, que justo cruza por esta zona. Esa tromba de agua nos ha dado problemas también en otras zonas, pero la gente no le ha dado importancia por no ser en Santa Eulalia».

Cualquier percance en las obras de esta vía ha adquirido mayor notoriedad debido al retraso en la mismas, pues finalizarán a mediados de junio, pero en su día se anunció que estarían concluidas hace un año. El mayor deterioro de las canalizaciones subterráneas y las complicaciones surgidas durante la ejecución de los trabajos hizo que se alargasen más de lo esperado, para crispación de vecinos y comerciantes.

Sin fallo de construcción

Este incidente volvió a sembrar dudas sobre los materiales utilizados, pero Aresti defendió la gestión en esta calle, en la que se ha actuado de manera integral y en la que se antojaba necesario hacerlo tras más de tres décadas sin un lavado de cara. «Podíamos haber hecho un arreglo superficial y no hemos querido. Podremos arrepentirnos de los plazos que dimos, pero no de cómo se ha ejecutado la obra. Evidentemente, fuimos optimistas». Pese a todo, el desarrollo final de la obra no se verá alterado.