«Pedí a Rementeria que Barakaldo se sumara a la marca ‘Bilbao Bizkaia’ para los MTV»

Los premios europeos de la música que concede la cadena MTV hacen soñar ya a Barakaldo. El evento, con sede en Bilbao en 2018, acercará a la metrópoli a miles de personas y generará un impacto de 44 millones de euros. El BEC albergará la gala de entrega de galardones, y desde lo alto de su torre, la alcaldesa del segundo municipio más poblado del territorio, Amaia del Campo (PNV), recuerda el origen de las instalaciones, cuando allí estaba el tren de laminación de Altos Hornos. «Este edificio surgió de las ruinas industriales, que fueron el motor económico de Bizkaia. Hay un cierto sentido en eso», reflexiona.

-¿Se ha comenzado a trabajar ya?

-Sí. Queda un año, pero no hay un minuto que perder. Es una ocasión extraordinaria para Barakaldo y queremos que se aproveche. Desde Londres nos pusimos en contacto con los comerciantes y hosteleros para confirmarles la excelente noticia, y para empezar a pensar y planificar el trabajo. En este evento el trabajo en equipo es clave, tanto entre las instituciones como dentro de casa.

-¿Qué le pide la alcaldesa de Barakaldo a este evento?

-Que ponga a Barakaldo definitivamente en el mapa, y sin duda lo va a hacer. Es un honor y un orgullo que nuestra ciudad vaya a ser la sede de la entrega de esos premios. En la primera reunión que tuve con el diputado general, Unai Rementeria, le pedí que Barakaldo se sumara a la marca ‘Bilbao Bizkaia’, porque una ciudad moderna y con futuro como la nuestra tiene que estar trabajando con el resto de instituciones en primera línea. Los propios organizadores de los premios MTV valoraban de forma muy positiva ese planteamiento de trabajar en clave de territorio. Nos decían que les había llamado la atención de manera muy positiva la coordinación y excelente relación entre las instituciones.

-¿Les dieron algún consejo en Londres, sede de los últimos premios?

-No, porque todavía hay un año para trabajar los detalles. El evento supone una semana de acontecimientos musicales que se desarrollan alrededor de estos premios. Desde luego, genera una gran expectación. Es un referente internacional, en el que fundamentalmente hay gente joven. Le pregunté al organizador cuánta gente estaba viendo aquello por televisión, y me dijo que en torno a 400 millones de personas de más de 180 países.

-El BEC cuenta con el precedente del Mundial de Baloncesto de 2014. ¿Se supo aprovechar?

-Es una reflexión que también debemos hacer ahora. En Barakaldo hemos tenido acontecimientos de carácter internacional como el Mundial o la presentación de un todoterreno de Skoda, y de cada uno de ellos debemos hacer un aprendizaje para mejorar. También comerciantes y hosteleros están reflexionando.

-Durante el Mundial llegó a haber dos iniciativas separadas, una en Barakaldo y otra en Bilbao. ¿Volveremos a ver algo así?

-Como comentaba, el trabajo en equipo es fundamental y algo que los organizadores han puesto en valor. Debemos trabajar juntos para beneficiarnos todos de la gran oportunidad que es para Barakaldo, para Bilbao y para Bizkaia. Juntos conseguiremos rentabilizar esfuerzos y resultados mucho mejores.

-¿Entonces fue un error no incluir a Barakaldo en las iniciativas que se organizaron por el Mundial?

-No voy a valorar lo que ocurrió en aquella ocasión. No estaba en el equipo de gobierno y no sé si se le incluyó, o si Barakaldo decidió no participar. Yo puedo decir desde qué reflexión se está trabajando ahora. Somos la segunda ciudad del territorio, la cuarta de Euskadi, y reivindicamos el papel que nos corresponde dentro de la marca ‘Bilbao Bizkaia’. Esa colaboración está dando buenos frutos, como esta oportunidad de celebrar aquí la gala de los MTV.

Máquina Herramienta

-¿Puede haber algún problema de falta de alojamientos?

-Es muy pronto. Todavía no se conocen los detalles del evento. Llegará el momento de reflexionar sobre las necesidades y las oportunidades.

-Aunque con otro impacto, en el BEC hay actividad todo el año. ¿Qué efecto tiene en Barakaldo?

-Trabajamos con el BEC, pendientes de su calendario, para ver cómo podemos aprovecharlo. El año que viene tenemos otra gran cita, la Bienal de la Máquina Herramienta. La clave es que ese millón de visitantes que llega a Bizkaia sepa que aquí hay una gran oferta en hostelería y comercio, y una gente a la que vale la pena conocer.

-Una de las quejas de comerciantes y hosteleros es que a los visitantes les cuesta ir al centro de la ciudad. ¿Es un reto pendiente?

-Sin duda, y se está trabajando con ellos para conseguir ese efecto. En la anterior Bienal se actuó en ese sentido y se vio algún resultado. Seguiremos coordinados con el BEC y con ellos, que son los protagonistas y una fuente de empleo y actividad.

-¿Los MTV marcarán un antes y un después?

- Desde luego. Un evento de una repercusión internacional como éste pone a Barakaldo en primera línea, como ciudad moderna, potente y con capacidad de atraer eventos de primera magnitud.

-Para terminar, ¿si pudiera elegir un grupo, a cuál traería?

-A mí lo que me apetece es que traigan artistas del más alto nivel, que tengamos el orgullo de decir que los mejores han actuado en nuestra ciudad. Todavía no hay ninguna quiniela porque hasta última hora no se sabe qué artistas participan. Pero venga lo que venga, será un gran espectáculo, y más cuando es el 25 aniversario.