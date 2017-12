BALONMANO Joseba Rodríguez: «El año pasado el play-off fue posible y a eso nos aferramos ahora mismo» Jaito apela a la esperanza para subir la moral de sus chicos, que se enfrenta a una recta final de liga muy exigente. / F. GÓMEZ Al igual que la temporada pasada, el equipo minero debe «ganarlo todo» para aspirar a esta fase. Su técnico no da nada por perdido SILVIA OSORIO TRAPAGARAN. Sábado, 30 diciembre 2017, 01:00

A por la machada. Tras el empate en la última jornada, el Trapagaran se ha vuelto a complicar la fase de ascenso. Llegados al parón navideño, el técnico Joseba Rodríguez 'Jaito' hace balance y admite que será fundamental «ganarlo todo». Una situación similar a la del curso pasado, aunque con un punto menos. Sin embargo, la esperanza se mantiene intacta. «El año pasado fue posible y a eso nos aferramos», asegura el preparador minero.

- Llegados a este punto, ¿aún es posible aspirar al play-off?

- Está complicado. Ahora mismo hemos perdido un punto más de todo lo que perdimos el año pasado y eso implica volver a hacer un sobre esfuerzo en la segunda vuelta. Hay que ganarlo todo, los dieciséis partidos que nos restan, y que los de arriba pinchen.

«Mientras tengamos a qué agarrarnos, vamos a intentar entrar en el play off»

- El curso pasado ya obraron el milagro.

- A eso nos aferramos, a la esperanza de repetir lo de la temporada pasada. La esperanza no se pierde. Además, si ahora tiramos la toalla, se nos puede hacer muy largo hasta el final de liga. Mientras tengamos a qué agarrarnos, vamos a intentar entrar en la fase. Cuando veamos que ya no es posible, el objetivo será mantener el nivel de juego y terminar lo más arriba posible.

16 puntos tiene ahora el Trapagaran, casi los mismos que hace un año, lo que hace merecedor del sexto puesto en la liga.

-A nivel de puntos, no hay mucha diferencia con el año pasado.

- Es mínima y eso quiere decir que lo podríamos conseguir. Pero sí es cierto que el juego de este año no está siendo igual que el de la temporada pasada. Sin embargo, la igualdad en la categoría es mucho mayor y los equipos de arriba están perdiendo más partidos.

«La baja de Endika Sarasola se han notado en el equipo. Sumaba muchísimo al grupo»

- ¿A qué es debido la irregularidad de este primer tramo del campeonato?

- La baja de Endika Sarasola se ha notado mucho. Sumaba muchísimo. Es de esos jugadores que no hacen un trabajo tan brillante como otros, pero era un trabajo de ese sucio que servía para ayudar mucho en defensa o en ataque en los momentos en los que el equipo lo necesitaba. Además de ser fundamental en el vestuario. Estamos intentando cubrir su baja entre todos y, sobre todo, que la gente nueva empiece a aportar lo que necesita el grupo. Éramos conscientes de que su baja nos iba a pasar factura.

- La de Lander Borda también ha sido clave.

- El año pasado ya nos pasó parecido. También se perdió por lesión cinco partidos y, de ellos, caímos en tres. Le hemos perdido prácticamente en toda la primera vuelta y lo hemos notado muchísimo.

- Su regreso para la segunda vuelta puede ser el mejor fichaje.

- Diría que es el jugador más importante de la plantilla. Ya ha participado en los dos últimos encuentros y lo notamos. Los jugadores no solo suman en el campo, también fuera de él. Ya solo el hecho de que haya venido a entrenar sirve para que el resto del grupo se sienta más calmado. Es de esos jugadores que hacen grupo.

«No pienso en refuerzos. Estoy muy contento con el grupo. Es suficiente para afrontar la liga»

- ¿Cómo están los ánimos de la plantilla? ¿Hay decepción?

- Algo de decepción claro que hay porque se esperaba mucho de esta plantilla. Al final, las dos últimas fases de ascenso están ahí y hay una presión añadida por intentar hacer lo mismo. Igual es más desilusión.

- ¿Qué debe cambiar para la segunda mitad?

- La gente sigue trabajando igual de bien. A nivel de entrenamientos, nada. La manera de afrontar los partidos debería ser otra. Salimos demasiado presionados y cuando el partido no está de cara, los jugadores noveles lo notan mucho. Soy consciente de que a partir de ahora mucho más porque no podemos fallar. Si los objetivos no se consiguen este año, esta temporada servirá para cultivar a la gente.

- ¿Qué derrotas han sido clave?

- La de Barakaldo. Sobre todo, por la lesión de Lander. Nos hizo mucho daño.

- ¿Se plantean algún refuerzo?

- No, totalmente descartado. Estoy muy contento con el grupo. Creo que es suficiente para afrontar la liga.