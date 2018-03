SEGUNDA B La pareja de moda en el Barakaldo Los dos delanteros fabriles, en la imagen, son titulares indiscutibles en el 'once' de Larrazabal. / F. GÓMEZ Ander Vitoria y Sergio Buenacasa han firmado los últimos goles del conjunto fabril y entre los dos suman más de la mitad de los conseguidos esta temporada SILVIA OSORIO BARAKALDO. Martes, 20 marzo 2018, 01:00

Ander Vitoria y Sergio Buenacasa conforman una de las parejas más goleadoras del grupo II de Segunda B. Un tándem de lujo que está dando sus frutos en el Barakaldo. La temporada ya arrancó con ambos en el 'once', pero el paso de las jornadas les ha unido aún más, erigiéndose como los dos motores del juego ofensivo del cuadro de la Margen Izquierda. Entre ambos suman más de la mitad de los tantos a favor de su equipo. Un duo efectivo, bien compenetrado, en estado de gracia, cuyos goles están impulsando al club de Lasesarre a los deseados puestos de play-off.

Con el gol que dio los 3 puntos a la escuadra vizcaína el domingo en el feudo de la Peña Sport, Vitoria lleva un total de 11 dianas en su cuenta personal. Buenacasa le pisa los talones con nueve. El resto de los tantos a favor que atesora el conjunto gualdinegro, un total de 31, se los reparten entre Son (3), Jurgi Oteo (3), Cerrajería (2) y Baba (1). Por tanto, la efectividad de la pareja formada por Vitoria y Buenacasa está más que probada. «Los dos hacemos goles. Somos delanteros y vivimos de ellos, pero lo que importa es el trabajo que está haciendo todo el equipo», se felicita el delantero de Igorre.

Con perfiles diferentes, cada uno ha sabido mostrar su valía para contribuir a la progresión de su equipo en la tabla. Mientras Vitoria es un delantero centro nato, explosivo y correoso en el área pequeña; el ariete maño, que suele jugar por detrás de él o por la banda izquierda, es un delantero alto y espigado que cuenta con una gran movilidad y actúa como una perfecta unión con el resto del equipo para generar ocasiones de gol con las que desequilibrar a las defensas contrarias. «Estamos contentos trabajando juntos. Nos entendemos bien y también con el resto del equipo. En líneas generales, estamos todos bien compenetrados», comenta el autor del único gol ante el conjunto navarro.

En las últimas dos jornadas, en las victorias ante el Racing de Santander y este domingo ante la Peña Sport, los goles del Barakaldo han llevado el sello de los dos hombres más adelantados del equipo. Tanto Vitoria como Buenacasa marcaron ante los cántabros, mientras que el domingo solo el primero fue capaz de perforar la portería contraria. Sin embargo, tal y como asegura Vitoria, ambos están con «la flecha abierta» para afrontar la recta final de la competición liguera y mantener una racha goleadora que está permitiendo a la escuadra vizcaína sumar de 3 en 3 en un momento clave de la temporada.

Día del Txiki, este domingo

El pasado domingo, los de Larrazabal se llevaron la victoria del feudo navarro. Un resultado que no permite recortar distancias con los puestos nobles -debido a los resultados de los rivales directos-, pero sí valioso e importante de cara a no perder comba con el cuarto clasificado, que sigue a 6 puntos y que tras la celebración de esta jornada, está en manos del Racing. De ahí que el optimismo sea la premisa a seguir en las últimas ocho jornadas. «Hicimos un buen trabajo. Tuve la suerte de marcar, pero contento sobre todo por el trabajo del equipo. Era una victoria crucial para poder seguir mirando hacia arriba. Vamos a ir a por todas en las últimas jornadas. No queremos quedarnos en tierra de nadie», apunta el ariete vizcaíno.

Así, de cara al duelo ante el Izarra el objetivo es que esta dupla ofensiva siga rindiendo al mismo nivel. Los vizcaínos reciben a otro rival con problemas. No será un partido fácil, por lo que el club trata de que los gualdinegros tengan el máximo apoyo posible en las gradas de Lasesarre. De ahí que el encuentro haya sido declarado como Día del Txiki. De esta manera, todos los críos menores de 14 años podrán acceder gratis.