TERCERA Eduardo Rivacoba: «No voy a parar hasta dejar al club asentado en Segunda B» Eduardo Rivacoba tiene muy claros los objetivos que quiere conseguir con el 'Portu'. / PEDRO URRESTI El presidente del Portugalete opta a la reelección con metas importantes, como aumentar el presupuesto a la plantilla en caso de ascenso esta campaña SILVIA OSORIO PORTUGALETE. Jueves, 12 abril 2018, 02:00

Han sido cuatro años en los que ha pasado mucho en el Portugalete. El presidente Eduardo Rivacoba confiesa que sigue con las «mismas ganas o más» de continuar al mando y trabajar duro para que el equipo logre la estabilidad en Segunda B. A partir de mañana y tras ser ratificado esta tarde en la asamblea extraordinaria, el club abrirá el calendario electoral. De momento, es el único aspirante.

- ¿Por qué motivo decide optar a la reelección?

- Ninguno de los motivos que me incentivaron a presentarme hace cuatro años ha variado un ápice. Sigo con las mismas ganas, o más. Y no voy a parar tan fácilmente hasta que no haga realidad una ilusión que creo factible y que no es otra que dejar al club asentado en Segunda B.

- ¿Cree posible iniciar la nueva 'legislatura' un peldaño más arriba?

- Por historia, el club debe aspirar siempre a estar y mi misión es intentar conseguirlo. Y este año, por supuesto: si no pensara ciegamente que el equipo puede ascender, no merecería estar donde estoy.

- ¿Cómo trabajará para que, en caso de ascender, el equipo no baje a las primeras de cambio?

- Lo fundamental es confeccionar una buena plantilla. Hace dos años, hubo jugadores que estuvieron a punto de firmar aquí y se fueron al Arenas. ¿Y por qué? Porque les ofrecían más dinero. Esa fue la diferencia de que el Arenas se salvara y nosotros no. El objetivo es incrementar el presupuesto destinado a la primera plantilla.

- ¿Y cómo lo hará?

- Haciendo un cálculo rápido existen unos 200.000 euros de diferencia entre lo que recibe un equipo de Segunda B a día de hoy en comparación con las aportaciones que recibía hace tres años, en concepto de incrementos en el reparto de derechos televisivos mayores, cobro de gastos de arbitraje, de subvenciones por cumplimientos de obligaciones laborales y la distribución de los grupos de la categoría, con menos gastos de desplazamientos y más ingresos por taquillas. Con ese incremento presupuestario se pueden hacer muchas cosas.

- ¿Cuál será su propuesta en el terreno deportivo?

- Considero que aún no es el momento de la toma de este tipo de decisiones.

Superávit a final de curso

- El equipo está segundo, pero hay mucha competencia. ¿Cómo vaticina el final de temporada?

- La Cultural va a quedar primera porque parece poco factible que pierda en cinco partidos lo que no ha perdido en media liga. Después veo dos equipos muy fuertes, que son el 'Portu' y el Alavés B. El más regular será el que gane el premio de ser segundo, que te facilita disputar las eliminatorias de play off, con el partido de vuelta jugando en casa.

- ¿Cuáles han sido las claves de la progresión del equipo?

- El cambio de entrenador. Creo que Carlos Docando ha aportado tres aspectos que han resultado determinantes. Ha conseguido recuperar la normalidad en la vida cotidiana del primer equipo, lo cual ha mejorado el ambiente de trabajo y ha incrementado la confianza de los jugadores. También ha sacado rendimiento a futbolistas que antes estaban infrautilizados y ha acertado en los fichajes solicitados en el mercado de invierno.

- ¿Habrá caras nuevas en la junta?

Se va mantener estructura y organigrama de la junta. Tengo una junta envidiable, mejor de lo que podría haber imaginado al principio. Siempre ha reinado el buen ambiente. Pero somos conscientes que todos no tenemos la misma disponibilidad y cuatro años de trabajo para el club cansan, sobre todo si hay que conciliarlo con la vida profesional y familiar. Habrá un grupito de compañeros que no van a poder seguir en las mismas condiciones.

- ¿Le gustaría que hubiese más candidaturas?

- Desde el punto de vista político de la pregunta, no es algo que me preocupe. He tomado mi decisión en base a mis circunstancias, en mis sentimientos y en las capacidades mías y de mi equipo. No me he parado a pensar en lo ajeno. Desde el punto de vista humano, más que diversificar, me gustaría aunar. Portugalete tiene gente con mucho potencial, tanto en esta junta, como en anteriores. Si pudiéramos plantear una junta con lo mejor de cada casa, sería un éxito. Pero las directivas son altruistas y son muchas horas de esfuerzo y dedicación.

- En materia económica las arcas están saneadas. ¿Cuál será su línea de trabajo para conseguir que se mantengan así?

- Sí, tendremos un superávit a final de temporada, que oscilará entre 90 y 100.000 euros, dependiendo de lo que ocurra en la promoción. En este sentido, con repetir lo que venimos haciendo es suficiente. Pero seguiremos trabajando para buscar más sponsors, ya que este es un tema que no tiene límite. Y también queremos hacer esfuerzos por mantener la masa social y renovarla, atraer a la gente joven, ya que la afición es muy veterana.