Oskar Tabuenka dirigirá al Zalla para rescatar al primer equipo de Preferente

El Zalla atraviesa por una importante crisis deportiva e institucional a la que hay una clara intención de poner un punto y aparte. Tras el descenso confirmado a liga Preferente, el club encartado ha anunciado la contratación de Oskar Tabuenka como entrenador para las próximas tres campañas.

Se trata de una vinculación de larga duración con el exjugador del Athletic cuyo objetivo es rescatar al primer equipo de la categoría regional y devolverlo al lugar que corresponde. Cabe recordar que el conjunto vizcaíno, que hasta hace dos años venía luchando por los puestos de play-off en Tercera División, ha cosechado dos descensos consecutivos.

Tabuenka comenzó su carrera en los banquillos en 2007 en el Danok Bat para pasar tres años después al Somorrostro en División de Honor. En su primera campaña consiguió el segundo puesto y quedó muy cerca de conseguir el ascenso. Del 2013 al 2015 llevó las riendas del Erandio, en la misma categoría, pero en su primer año logró trepar un peldaño y subirlo a Tercera. La segunda campaña no fue tan fructífera y regresaron a División de Honor. Después, pasó a ser seleccionador de Euskadi Sub 16 y Sub 18.

La contratación de Tabuenka se produce después del anuncio de la dimisión de la actual directiva en el ecuador de su mandato. En un comunicado, la junta presidida por Kepa Camino ha señalado que «cesará en el ejercicio de sus funciones el próximo 30 de junio», coincidiendo con el final de la temporada deportiva. Esta decisión tiene lugar tras el descenso del primer equipo a Preferente y tras la polémica suscitada por la reforma del césped de Landaberri que, finalmente, fue avalada por una abrumadora mayoría de los socios consultados, pese a la obligación de ceder la titularidad al Ayuntamiento.

«Escaso capital humano»

Sin embargo, tras dos años de trabajo, los actuales responsables de la entidad aseguran que se han quedado «muy escasos de capital humano». En una temporada complicada por este motivo y por las críticas hacia su gestión, la junta considera que la «mejor solución es apartarse y dar la oportunidad a otros para que demuestren que el Zalla sigue teniendo un futuro ilusionante».

En este sentido, desde la directiva anuncian que la continuidad del club -con todos sus equipos- está garantizada a partir del 1 de julio gracias a la entrada de una nueva junta, que por el momento, no ha salido a la luz pública. «Hasta entonces, trabajaremos conjuntamente con el ánimo de realizar una transición pacífica en la que, por encima de todo, velaremos por los intereses comunes del club, tanto a nivel institucional como en el ámbito deportivo», manifestaron desde la directiva.