SEGUNDA B Larrazabal: «El objetivo número uno está ya lejos, pero hay más» El conjunto fabril solo ha sumado un punto en las dos últimas jornadas. / MAIKA SALGUERO El técnico gualdinegro arenga a sus hombres a ilusionarse con conseguir un puesto de Copa, una competición que con tres filiales entre los seis primeros es muy factible SILVIA OSORIO BARAKALDO. Miércoles, 11 abril 2018, 02:00

En el mejor momento de la temporada, el Barakaldo ha dicho prácticamente adiós a la posibilidad de disputar el play-off de ascenso. Salvo el tropiezo en casa del líder, el Sporting B, en la segunda vuelta se ha visto a un equipo mucho más regular en cuanto a carácter y a resultados. Sin embargo, la derrota en Lezama y el empate del domingo ante el Vitoria han chafado los planes y han llevado a los gualdinegros a tener que conformarse con la Copa del Rey, una meta muy factible debido a que tres de los equipos entre los seis primeros son filiales. El técnico Aitor Larrazabal arenga a sus hombres a ilusionarse con dicha competición, siempre «muy ilusionante».

- El play-off se queda lejos.

- Son unos cuantos puntos los que tenemos de por medio y pocas jornadas para el final. Pero bueno, no era un pensamiento que yo tuviera como entrenador en estas últimas jornadas. Venía repitiendo que lo importante era recortar puntos con nuestros predecesores. La derrota de Lezama y el empate del domingo nos dejan lejos de toda aspiración a esos puestos, pero igualmente vamos a competir por quedar lo más alto posible. No es lo mismo quedar octavo que quinto. Si llegamos a los 62 puntos, habremos hecho una temporada notable y el Barakaldo por orgullo lo tiene que hacer.

- ¿Decepción?

- Espero que no. Yo, desde luego, me lo he planteado como un severo traspiés porque hemos conseguido un punto en dos partidos y porque el domingo no tuvimos la chispa y la voluntad de otras jornadas. En el grueso de la temporada hemos hecho gala de esa actitud.

- Se despiden prácticamente de la promoción en el mejor momento de la campaña.

- Veníamos de ganar a Racing, Peña Sport e Izarra de una manera continuada. Nueve puntos que nos habían impulsado, no para recortar puestos con los equipos que estaban por delante, pero sí para igualar y ponernos más cerca. Tenemos a 3 puntos a Logroñés y a Gernika y es en lo que tenemos que pensar. El partido del Leioa es muy importante. Dependiendo de los resultado que se den, podremos dar caza o no a esos conjuntos.

- La Copa sí es factible debido a que tres de los equipos que ocupan los seis primeros puestos son filiales.

- Sí que está al alcance y, por supuesto, es ilusionante. Por delante del Barakaldo, en cuanto a presupuesto, hay equipos como Logroñés, Racing o Mirandés. Luego están los tres filiales que se han colado ahí y el Gernika, que es la sorpresa. El hecho de tener un hueco en la Copa del año que viene, pero quedando quintos o sextos y no octavos, debe ser ilusionante para todos. Le debemos dar el mérito que tiene. A ver si conseguimos darle la vuelta a la situación y cambiar la imagen que dimos el domingo, ya que no fue la que el Barakaldo ha ofrecido ante su afición.

«Orgullo y entusiasmo»

- Ante el Vitoria faltó chispa. ¿A qué lo achaca?

- En líneas generales, no estuvimos bien. Estuvimos espesitos. Que con un hombre más no fuéramos capaces de mantener la ventaja, es un error de juego, de concepto, de no estar lo suficientemente puestos que teníamos que estar. Habíamos estudiado al rival, pero hubo jugadores a los que les faltó dar un paso adelante. Teníamos que dar un plus y cuando no se da, ocurre lo que sucedió, que el Vitoria en una contra nos pintó la cara.

- ¿Qué le pide a sus hombres en las cinco jornadas que restan?

- Orgullo y entusiasmo. El objetivo número uno está lejos, pero hay más. Un equipo no tiene que bajar la cabeza. Creo que vamos a responder y que el equipo no se va a caer.

- ¿Cree que con este resultado que les aleja de la promoción, la gente empezará ya a poner la mirada en la próxima temporada?

- También nos puede influenciar de alguna manera. Sé que hay jugadores que miran por su futuro y que están más pendientes de dónde pueden estar el año que viene. Hay clubes de nuestra categoría o superior que vienen a Lasesarre de manera asidua para ver a nuestros futbolistas. Todo esto puede ser un peaje que tengamos que pagar. Ahí es donde hay que tirar de madurez y aplomo para saber que lo importante es defender el escudo al que uno pertenece en estos momentos.

- Se habla de si seguirá, de si no...

- Ahora mismo estoy muy tranquilo y quiero terminar lo mejor posible la liga. Es a lo que me ciño en estos momentos.