Un nuevo comienzo por todo lo alto
El piloto balmasedano Joseba Iraola arranca con buen pie la temporada después del incendio que sufrió su anterior coche
Miércoles, 20 septiembre 2017

25 carreras ganadas en seis años. Sin duda, un buen bagaje para el piloto balmasedano Joseba Iraola, que disfruta de su gran pasión logrando estar en lo más alto. Sin embargo, ese exitoso camino por el asfalto sufrió un importante revés hace unos meses que a punto estuvo de apartarle de la parrilla de salida. El campeón de carreras de coches por montaña en 2016 tuvo que parar durante un tiempo por el incendio de su automóvil mientras lo probaba en un circuito de Navarra.

«Fue un susto. Se quemó la barqueta entera. Fue desagradable...», relata el deportista vizcaíno. Después, le tocó volver a levantarse. Y él no es de los que desfallecen a las primeras de cambio. Prueba de ello, es que con su nuevo coche ha arrancado la nueva temporada con el pie bien puesto en el acelerador. Este sábado disputará la quinta carrera del curso y la afronta con el objetivo de obtener una nueva victoria. Ha hecho pleno. Ha vencido en las tres subidas disputadas hasta el momento, algo que ni por asomo se había imaginado: «Llevamos cuatro de cuatro y hemos ganado a los mejores. No pensábamos que íbamos a estar tan arriba y con un ritmo tan alto».

El piloto encartado ha vuelto por todo lo alto, pero los momentos vividos con el incendio de su coche fueron «duros» y difíciles de olvidar. El vehículo quedó para el desguace. Y él sufrió heridas de diversa consideración en un brazo. «Fue una chapuza de la leche. Me quedarán las marcas... He tenido que ir durante más de un mes a hacer curas todos los días a Cruces. La verdad es que cuando hay dolores, todo se ve diferente. Fueron unos momentos difíciles, pero me han servido para que rivales y amigos estén conmigo. Me han dado una fuerza terrible», se sincera.

En 2018, a Europa

Una vez asimilado el percance y ya en plena forma, la empresa que le patrocinaba volvió a confiar en él y puso a su disposición un nuevo coche. Sin embargo, el primer día de prueba rompió el motor. De nuevo, la incertidumbre hizo acto de presencia. «Parecía que salía todo al revés. Pero dije: 'Esto no va a poder conmigo'». Y así fue. La firma le proporcionó otro vehículo y las cosas empezaron a salir bien. El pasado 29 de julio su estreno fue todo épico, con un claro triunfo en Bakio. Después, llegaron las subidas a Ampuero, Mondragón y este sábado a Jaizkibel. «Hemos ganado mejor de lo que pensábamos, con un poco de margen. De hecho, de cuatro subidas, en dos tenemos el récord. Esperamos seguir la línea», subraya.

El título más importante hasta la fecha fue el campeonato de España que logró el año pasado en Madrid. Dadas las circunstancias y pese a que está firmando un gran inicio de temporada, este año descarta repetir título nacional, una meta que dejará para 2018. Aunque para el próximo curso tiene en el horizonte más retos. Uno de sus sueños es ganar un Europeo.