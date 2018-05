TERCERA Jon Moya: «Llegamos al play-off de ascenso en un momento muy bueno» Moya, a la derecha, apuesta por la calma para el partido. / C. P. Los jarrilleros afrontan el partido de ida ante el Llanes con una importante consigna, según su capitán: «Jugar como siempre» HELENA RODRÍGUEZ PORTUGALETE. Jueves, 17 mayo 2018, 02:00

Jon Moya,e l capitán del Portugalete, afronta el partido de ida del play-off para subir a Segunda B, que disputará el club jarrillero el próximo domingo en Llanes, con la tranquilidad de un veterano y la tensión de un profesional. El defensa baracaldés, salido de Lezama, acumula muchos partidos importantes. De hecho, esta es la tercera liguilla de ascenso que afronta.

- Con su experiencia, ¿imagino que afronta esta ronda con calma?

- La verdad es que siempre tienes el gusanillo, no solo en estos partidos, sino en cualquiera. Es una sensación que me gusta. Me mantiene en tensión.

- ¿Les ha dado algún consejo a sus compañeros?

- Tenemos que jugar como siempre. Quien esté tranquilo y cometa menos errores será el que tenga más posibilidades de pasar a la siguiente eliminatoria.

- ¿El rival es lo de menos entonces?

- Sí. Nosotros no miramos al contrincante más allá de lo que todos presuponemos, que es que seguramente sea un buen equipo. Pero estamos centrados en nosotros mismos.

- ¿Sin miedos especiales?

- Sabemos que el campo es pequeño y que ellos han recibido muchos goles y hacen pocos. Pero, al final, si están aquí es que han hecho las cosas bien durante la temporada. Serán un conjunto difícil de ganar.

- ¿Cómo ve los ánimos de la plantilla?

- Llegamos en un momento de forma física muy buena y mentalmente aún mejor. Creemos que el ascenso es más que posible y con esa aspiración vamos a Llanes para traernos el mejor resultado posible.

- ¿Y cuál sería ese resultado soñado?

- Es primordial mantener la portería a cero, pero en estos enfrentamientos es importante marcar fuera, así que cuantos más goles, mejor.

Apoyo de la afición

- La temporada ha sido casi perfecta, aunque al principio las cosas se complicaron.

- La destitución de un entrenador siempre es difícil porque los jugadores somos conscientes de que a quien echan es él, pero muchos problemas los generamos nosotros. Ese momento de la temporada sirvió para hacer borrón y cuenta nueva. Cambiamos la forma de ver y afrontar los partidos y a partir de ahí crecimos como equipo.

- Llanes está a poco más de una hora en coche, ¿esperan presencia de aficionados jarrilleros?

- La gente tiene ganas de play off y a raíz de lo del año pasado están con ansias. Yo creo que encontraremos a nuestra afición allí.

- Y para la vuelta, ¿La Florida a reventar?

- Sí. Para nosotros esto es un premio y nos gustaría compartirlo con nuestro público. Ojalá sea la anticipación de otro más gordo.