SEGUNDA B Larrazabal: «Nos faltó ambición» El equipo sigue con la moral alta para alcanzar el play-off. / FERNANDO GÓMEZ Tras perder en Lezama, el Barakaldo encara con un margen de error mínimo la recta final del campeonato ENEKO PÉREZ BARAKALDO. Martes, 3 abril 2018, 02:00

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde en una batalla. Ese es el mantra con el que conviven ahora los jugadores del Barakaldo después de sufrir una dolorosa derrota (1-0) en Lezama ante el Bilbao Athletic el pasado jueves. Un traspiés ante uno de los favoritos al ascenso a Segunda División que ha dejado las opciones para alcanzar el play-off algo frías. En estos momentos, los hombres dirigidos por Aitor Larrazabal son octavos y se encuentran a siete puntos del Racing de Santander, equipo que marca la frontera con los puestos que dan acceso a las eliminatorias.

Cuatro días después de la decepción, el entrenador gualdinegro, Aitor Larrazabal, hizo un análisis de lo que pasó en el terreno de juego rojiblanco. «Nos faltó ambición y eso provocó que no llegásemos a dar nuestra mejor versión. Tengo la sensación de que nos ganaron el partido con muy poco», reconoció el excapitán del Athletic, quien remarcó que «nos fuimos de vacío porque fuimos peores que nuestro rival, y en estos casos solo queda felicitar al vencedor y seguir trabajando». Igualmente, el técnico de Loiu salió disgustado de Lezama por el juego que desplegó su escuadra. «Estuvimos muy espesos arriba, nos costaba mucho generar peligro. Pusimos unos centros de muy mala calidad, es una pena», reflexionó.

Tras el pitido final del encuentro, las caras de los jugadores fabriles y su cuerpo técnico eran un poema. Con todo, no hubo ningún momento de tensión en la caseta. Reinó el silencio, al menos por parte del director de la orquesta. «Prefiero quedarme callado cuando estoy muy caliente. Me gusta pensar las cosas en frío y después hablarlas abiertamente con los chicos», señaló el preparador de los de la Margen Izquierda, quien ayer dijo a sus jugadores que no pueden dejar de ser ellos mismos en un campo de fútbol. «Les he dicho que nos faltó fútbol para remontar una situación adversa», matiza.

Hasta el final

Antes de encarar la recta final del curso, en la que aún restan seis partidos, el cuadro vizcaíno ha disfrutado de tres días de descanso. «A todo el mundo le viene bien desconectar de su trabajo y pensar en otras cosas. He visto al grupo bien, fuerte y con las pilas cargadas», apuntó el técnico aurinegro, quien lanzó un mensaje directo a la tropa: «Ahora nuestra misión es enchufarnos ya para preparar el siguiente partido». Un compromiso en el que recibirán la visita del C.D. Vitoria, un contrincante que intenta huir de forma desesperada de los puestos de descenso y que cayó ante el Leioa en su último compromiso.

«No me gusta hablar de finales, porque no estamos en una situación límite. Pero somos conscientes de que queda muy poco y de que si fallamos, nuestras opciones se pueden esfumar», afirmó Larrazabal. Con un margen de error mínimo, la escuadra baracaldesa tiene, eso sí, un punto a favor respecto a sus rivales. Jugará como local cuatro de los últimos seis compromisos oficiales. «Vamos a echar el resto, empezando por este domingo. Casta y orgullo no van a faltar, sé que este grupo va sobrado de actitud», declaró el preparador, quien anhela ver las gradas del coliseo fabril a rebosar estas semanas. «Si la afición está con nosotros, somos mucho más peligrosos», concluyó.